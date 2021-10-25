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    МЗС звернувся до українців через держпереворот у Судані

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    У&nbsp;Судані&nbsp;група військових почала державний переворот - МЗС звернувся до українців через держпереворот у Судані
    У Судані група військових почала державний переворот
    фото: Mohamed Kambal

    Дипломатичне відомство рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до Судану

    Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не відвідувати найближчим часом Судан на сході Африки, оскільки там відбувається державний переворот. Про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

    «Уважно стежимо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану, – ред). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці», – зазначив дипломат..

    З усіх питань дипломатичне відомство радить телефонувати на «гарячу лінію» посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48.

    Як відомо, у Судані група військових почала державний переворот – вранці 25 жовтня вони затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.

    Уже другий тиждень у Хартумі тривають виступи прихильників армії, вони проводять сидячий страйк перед штаб-квартирою військових. Їхня вимога – відставка уряду. Влада запевняє, що до заворушень причетні прихильники колишньої правлячої партії поваленого президента Омара аль-Башира.

    Теги: МЗС політика українці переворот Африка Судан столиця
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    МЗС звернувся до українців через держпереворот у Судані