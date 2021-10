МЗС звернувся до українців через держпереворот у Судані

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не відвідувати найближчим часом Судан на сході Африки, оскільки там відбувається державний переворот. Про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

«Уважно стежимо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану, – ред). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці», – зазначив дипломат..

З усіх питань дипломатичне відомство радить телефонувати на «гарячу лінію» посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48.

This is what sets #Sudan apart from earlier military coups, such as in Mali or Guinea. The pro-democracy movement is strong here and anti-coup resistance is taking place from the very first hour.#SudanCoup https://t.co/qQqzg85dxv