МЗС звернувся до українців через держпереворот у Судані

Дипломатичне відомство рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до Судану

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не відвідувати найближчим часом Судан на сході Африки, оскільки там відбувається державний переворот. Про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

«Уважно стежимо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану, – ред). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці», – зазначив дипломат..

З усіх питань дипломатичне відомство радить телефонувати на «гарячу лінію» посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48.

This is what sets #Sudan apart from earlier military coups, such as in Mali or Guinea. The pro-democracy movement is strong here and anti-coup resistance is taking place from the very first hour.#SudanCoup https://t.co/qQqzg85dxv — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 25, 2021

Як відомо, у Судані група військових почала державний переворот – вранці 25 жовтня вони затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.

Уже другий тиждень у Хартумі тривають виступи прихильників армії, вони проводять сидячий страйк перед штаб-квартирою військових. Їхня вимога – відставка уряду. Влада запевняє, що до заворушень причетні прихильники колишньої правлячої партії поваленого президента Омара аль-Башира.