У Грузії заявили, що Саакашвілі мав намір влаштувати державний переворот

Саакашвілі повернувся додому, щоб здійснити державний переворот, вважають грузинські політики

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прибув у країну, щоб здійснити державний переворот і влаштувати заворушення. Про це заявив глава правлячої партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» Іраклій Кобахідзе, передає агентство Interpressnews.

«Він прибув до Грузії для того, щоб зробити державний переворот і спровокувати заворушення в країні. Відповідно, правоохоронні органи вжили всіх заходів для того, щоб припинити його новий злочин», – заявив він.

За словами Кобахідзе, всі дії стосовно колишнього президента країни будуть відповідати правовим нормам.

Раніше спікер грузинського парламенту Каха Кучава, оцінюючи спецоперацію із затримання колишнього президента Михайла Саакашвілі, заявив, що вона пройшла на високому рівні. Він пояснив, що деякі структури і відомства знали про перебування Саакашвілі в Грузії, але не всіх політиків поінформували про це.

1 жовтня прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі, який повернувся в країну після восьми років еміграції, затриманий співробітниками правоохоронних органів і поміщений під варту. Він зазначив, що у співробітників поліції була попередня інформація про переміщення політика – з України і до Грузії. Пізніше грузинські ЗМІ опублікували відео затриманого Саакашвілі в наручниках.

Нагадаємо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням. Про це він повідомив телеканалу Mtvari.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

«Сьогоднішня заява президента про те, що вона не збирається помилувати Саакашвілі, надиктована «Грузинською мрією», все залежить від політичної волі», – сказав Басилія.

За його словами, підсумки виборів до місцевих органів самоврядування, які пройдуть сьогодні, 2 жовтня, вплинуть на остаточне рішення глави держави.

Раніше затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі висловила підтримку колишня дружина Сандра Руфолс.

Тим часом Саакашвілі показав свою нову дружину – народну депутатку України.