13-річний сум’янин виростив гарбуз вагою 210 кг: чи вдалося встановити рекорд (фото)

До національного рекорду гарбузу не вистачило понад 40 кг – нинішнє досягнення становить 252 кг

13-річний житель Сум Володимир Олійник виростив на дачній ділянці гарбуз вагою 210 кг 700 г. Хлопець планував встановити національний рекорд, однак після додаткової перевірки з’ясувалося, що у 2025 році Національний реєстр рекордів зафіксував гарбуз вагою 252 кг. Про це розповідає «Главком» із посиланням на «Суспільне Суми».

Гарбуз вирощував за спеціальною технологією

Володимир замовив насіння сорту «Атлантичний гігант». Для рослини на дачі підготували посадкову яму об’ємом 2,5 кубометра, яку заповнили перегноєм та добривами.

Протягом сезону гарбуз регулярно та інтенсивно поливали й підживлювали. Ідея виростити плід-рекордсмен з’явилася у хлопця кілька років тому, а активно працювати над нею він почав у 2025 році.

Ще до зважування школяр намагався розрахувати майбутню вагу гарбуза за допомогою спеціального онлайн-калькулятора. Програма враховує окружність, форму плоду та внутрішню порожнину.

210-кілограмовий гарбуз претендує на рекорд Сумщини

Гарбуз відрізали від бадилля та перекотили на сертифіковані ваги. Результат виявився значно більшим, ніж очікував Володимир: хлопець припускав, що плід важитиме близько 186 кг, але ваги показали 210 кг 700 г.

Процес зважування записали на відео та передали до Національного реєстру рекордів України.

Процес зважування гарбуза-велетня Суспільне Суми

Наразі результат Володимира не перевищує національний рекорд у 252 кг. У Нацреєстрі також повідомили, що зараз триває затвердження обласного досягнення. Якщо його зареєструють, гарбуз може стати рекордом Сумщини.

Що буде з гігантським гарбузом

Після зважування плід завантажили в автомобіль і відвезли на зберігання.

Сам Володимир розповів, що м’якуш планують використати для кулінарії або віддати тваринам. Найціннішим для себе хлопець вважає насіння: частину хоче залишити, а частину, ймовірно, продати.

Батько Володимира розповів, що захоплення рослинами у сина почалося ще в ранньому віці. Серед його перших експериментів були фінік, вирощений із кісточки, та мандарин.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що восени ціни на українські овочі змінюються по-різному: одні позиції дорожчають, тоді як інші дешевшають через збільшення пропозиції нового врожаю.