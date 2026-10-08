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Британець виростив гарбуза вагою 1300 кг та потрапив до Книги рекордів Гіннеса (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ієн Пейтон два місяці працював над вирощуванням гарбуза
фото: guinnessworldrecords.com

Гарбуз-рекордсмен є важчим за білого носорога

65-річний Ієн Пейтон з Гемпшира (Британія) потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своєму гарбузу-гіганту. Чоловік виростив овоч вагою понад 1300 кг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Книги рекордів Гіннесса.

Вагу рекордного гарбуза також підтвердили представники Great Pumpkin Commonwealth (GPC). Так, гарбуз-гігант «Багіра» важить 1295,8 кг. «За 100 мільйонів років існування плодових рослин на Землі це найважчий і, з величезним відривом, найбільший екземпляр, який коли-небудь існував. Якщо це не саме визначення слова «неймовірний», то я не знаю, що ним може бути!» – зазначив суддя GPC Джеральд Шорт.

Цього разу Ієн Пейтону довелося самостійно вирощувати гарбуз, минулого разу йому допомагав брат. Тоді вони також встановили рекорд.

heaviest-pumpkin-bagheera-being-lifted-for-assessment
heaviest-pumpkin-bagheera-being-lifted-for-assessment
фото: guinnessworldrecords.com

Тож чоловікові довелося вперше працювати без брата. За словами Ієна, протягом двох місяців він проводив на гарбузовій ділянці до шести годин щодня. «Працювати стало значно більше, адже я залишився сам – до шести годин на день протягом двох місяців на ділянці. Але я впорався…» – розповів він.

Водночас фермер зізнався, що через захоплення вирощуванням гарбуза він майже не бачився з родиною. «Я не дуже часто бачив свою дружину, але мені це якось сходило з рук!» – пожартував він.

Вагу рекордного гарбуза також підтвердили представники Great Pumpkin Commonwealth
Вагу рекордного гарбуза також підтвердили представники Great Pumpkin Commonwealth
фото: guinnessworldrecords.com

Фермер зауважив, що не зупиняється та планує виростити гарбуз вагою понад 1360 кг. Зокрема, після «Багіри» вже зібрали понад 2600 насінин, з яких можуть зʼявитися новий урожай.

Рік тому Ієн Пейтон разом із братом-близнюком Стюартом встановив світовий рекорд, виростивши найважчий гарбуз вагою 1278,8 кг, його називали «Магл». Гарбуз-гігант представили на змаганнях Great Pumpkin Commonwealth у Воргрейві, у жовтні 2025 року.

Рік тому Ієн Пейтон разом із братом-близнюком Стюартом встановив світовий рекорд
Рік тому Ієн Пейтон разом із братом-близнюком Стюартом встановив світовий рекорд
фото: guinnessworldrecords.com

Зʼясувалося, «Багіра» виявилася майже на 20 кг важчою за торішнього гарбуза братів. Водночас «Магл» досі утримує світовий рекорд за найбільшою окружністю – 649,8 см.

Нагадаємо, 13-річний житель Сум Володимир Олійник виростив на дачній ділянці  гарбуз вагою 210 кг 700 г. Хлопець планував встановити національний рекорд, однак після додаткової перевірки з’ясувалося, що у 2025 році Національний реєстр рекордів зафіксував гарбуз вагою 252 кг. 

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Теги: фото овочі Велика Британія рекорд

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