Британець виростив гарбуза вагою 1300 кг та потрапив до Книги рекордів Гіннеса (фото)

Гарбуз-рекордсмен є важчим за білого носорога

65-річний Ієн Пейтон з Гемпшира (Британія) потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своєму гарбузу-гіганту. Чоловік виростив овоч вагою понад 1300 кг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Книги рекордів Гіннесса.

Вагу рекордного гарбуза також підтвердили представники Great Pumpkin Commonwealth (GPC). Так, гарбуз-гігант «Багіра» важить 1295,8 кг. «За 100 мільйонів років існування плодових рослин на Землі це найважчий і, з величезним відривом, найбільший екземпляр, який коли-небудь існував. Якщо це не саме визначення слова «неймовірний», то я не знаю, що ним може бути!» – зазначив суддя GPC Джеральд Шорт.

Цього разу Ієн Пейтону довелося самостійно вирощувати гарбуз, минулого разу йому допомагав брат. Тоді вони також встановили рекорд.

Тож чоловікові довелося вперше працювати без брата. За словами Ієна, протягом двох місяців він проводив на гарбузовій ділянці до шести годин щодня. «Працювати стало значно більше, адже я залишився сам – до шести годин на день протягом двох місяців на ділянці. Але я впорався…» – розповів він.

Водночас фермер зізнався, що через захоплення вирощуванням гарбуза він майже не бачився з родиною. «Я не дуже часто бачив свою дружину, але мені це якось сходило з рук!» – пожартував він.

Вагу рекордного гарбуза також підтвердили представники Great Pumpkin Commonwealth фото: guinnessworldrecords.com

Фермер зауважив, що не зупиняється та планує виростити гарбуз вагою понад 1360 кг. Зокрема, після «Багіри» вже зібрали понад 2600 насінин, з яких можуть зʼявитися новий урожай.

Рік тому Ієн Пейтон разом із братом-близнюком Стюартом встановив світовий рекорд, виростивши найважчий гарбуз вагою 1278,8 кг, його називали «Магл». Гарбуз-гігант представили на змаганнях Great Pumpkin Commonwealth у Воргрейві, у жовтні 2025 року.

Рік тому Ієн Пейтон разом із братом-близнюком Стюартом встановив світовий рекорд фото: guinnessworldrecords.com

Зʼясувалося, «Багіра» виявилася майже на 20 кг важчою за торішнього гарбуза братів. Водночас «Магл» досі утримує світовий рекорд за найбільшою окружністю – 649,8 см.

Нагадаємо, 13-річний житель Сум Володимир Олійник виростив на дачній ділянці гарбуз вагою 210 кг 700 г. Хлопець планував встановити національний рекорд, однак після додаткової перевірки з’ясувалося, що у 2025 році Національний реєстр рекордів зафіксував гарбуз вагою 252 кг.