Гарбузове насіння із сюрпризом. У Білоцерківській колонії викрито спробу передачі білої речовини

За доставку заборонених предметів на територію охоронної зони передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність

У Білоцерківській виправній колонії №35 співробітники виявили та не допустили передачу засудженому заборонених предметів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву колонії.

«Завдяки пильності співробітників та сумлінному підходу до виконання своїх посадових обов’язків, у державній установі «Білоцерківська виправна колонія (№35)» в черговий раз було перекрито канал надходження до засуджених заборонених предметів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час огляду посилки, яка надійшла через «Нову пошту» на ім'я одного із засуджених, у пачці гарбузового насіння виявили п'ять насінин із прихованими всередині згортками з порошкоподібною речовиною білого кольору невідомого походження.

«В черговий раз попереджаємо, що за доставку заборонених предметів на територію охоронної зони передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Персонал установи буде і надалі приділяти особливу увагу на перекриття каналів надходження до засуджених заборонених предметів», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Запорізькій області працівники затримали інспектора виправної колонії, який налагодив канал постачання для ув’язнених наркотиків і заборонених для використання телефонів. Затриманим виявився мешканець села Біленьке.