Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою

Сергій Цісарук не конкретизував, що саме має на увазі

Заступник командира бригади «Азов» Сергій Цісарук з позивним «Мольфар» зробив цікавий анонс для українців. Відповідний пост опублікував у соцмережі Х.

«Так, і тижня ще не пройшло, а світ вже змінився, чи ще ні? Ох знали б ви що далі буде», – йдеться у заяві.

Сергій Цісарук не конкретизував, що саме має на увазі, однак заява була опублікована на фоні повідомлень росіян про прорив кордону у Курській та Білгородській областях.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.