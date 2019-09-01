На Харківщині вчителі вийшли на мітинг проти закриття шкіл



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Вчителі вийшли на протест проти закриття шкіл Фото: Оbjectiv.tv

Окрім вчителів акцію підтримали однодумці і громадські організації

Аби привернути увагу до закриття місцевих шкіл №1 та №4 в місті Первомайському, що у Харківській області, педагоги організували акцію протесту.

Вони перекрили головню вулицю, передає харківська телекомпанія Об’єктив.

Окрім вчителів акцію підтримали однодумці і громадські організації. На місці перебувають до 100 чоловік.

Акція протесту називається «Стоп Бакшеев». Люди незадоволені рішенням Первомайської міськради і мера міста Миколи Бакшеева з приводу закриття шкіл №1 та №4.

Водночас, у міськраді називають закриття шкіл «оптимізацією». За словами міського голови, якщо навчальні заклади завантажені лише на половину, то й утримувати їх немає сенсу. Будинки планують передати евакуйованим вишам, які не мають приміщень. А місто зможе економити близько 3 млн грн щорічно.

Педагоги з рішенням не згодні, вони впевнені, що закриття установ призведе до великих незручностей – дітям доведеться витрачати більше години для того, щоб дістатися до іншої школи.

В обох закладах навчаються близько 600 учнів. Зараз установи відрізані від електрики і водопостачання. Педагоги оскаржують рішення міськради в суді.

Нагадаємо, у своєму привільному слові з нагоди свята 1 вересня нова міністр освіти Ганна Новосад пообіцяла «дослухатися та чути» педагогів, батьків, дітей, а також «пояснювати кожне своє рішення».