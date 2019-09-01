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    Суспільство

    На Харківщині вчителі вийшли на мітинг проти закриття шкіл

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    Вчителі вийшли на протест проти закриття шкіл - На Харківщині вчителі вийшли на мітинг проти закриття шкіл
    Вчителі вийшли на протест проти закриття шкіл
    Фото: Оbjectiv.tv

    Окрім вчителів акцію підтримали однодумці і громадські організації

    Аби привернути увагу до закриття місцевих шкіл №1 та №4 в місті Первомайському, що у Харківській області, педагоги організували акцію протесту.

    Вони перекрили головню вулицю, передає харківська телекомпанія Об’єктив.

    Окрім вчителів акцію підтримали однодумці і громадські організації. На місці перебувають до 100 чоловік.

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    Акція протесту називається «Стоп Бакшеев». Люди незадоволені рішенням Первомайської міськради і мера міста Миколи Бакшеева з приводу закриття шкіл №1 та №4.

    Водночас, у міськраді називають закриття шкіл «оптимізацією». За словами міського голови, якщо навчальні заклади завантажені лише на половину, то й утримувати їх немає сенсу. Будинки планують передати евакуйованим вишам, які не мають приміщень. А місто зможе економити близько 3 млн грн щорічно.

    Педагоги з рішенням не згодні, вони впевнені, що закриття установ призведе до великих незручностей – дітям доведеться витрачати більше години для того, щоб дістатися до іншої школи.

    В обох закладах навчаються близько 600 учнів. Зараз установи відрізані від електрики і водопостачання. Педагоги оскаржують рішення міськради в суді.

    Нагадаємо, у своєму привільному слові з нагоди свята 1 вересня нова міністр освіти Ганна Новосад пообіцяла «дослухатися та чути» педагогів, батьків, дітей, а також «пояснювати кожне своє рішення».

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