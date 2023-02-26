Окупанти надсилають жителям Сєвєродонецька рахунки на опалення у зруйнованих будинках
Рахунки за комуналку сєвєродончани почали отримувати, незалежно від того, проживає людина в місті, чи ні
Жителі Сєвєродонецька почали отримувати рахунки на опалення, попри його відсутність, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації Луганської області.
«Рахунки за комуналку сєвєродончани почали отримувати, незалежно від того, проживає людина в місті, чи ні. Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення. У лютому людям виставили рахунки з обсягами споживання», – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що станом на кінець зими в місті немає опалення.
Також наголошується, що місцева окупаційна влада обіцяє відновити всі будинки в місті до 2025 року, а наразі окупанти намагаються підготувати другий гуртожиток під соціальне житло. У першому зараз проживає близько 50 осіб.
Як відомо, в одній із багатоповерхівок Запоріжжя вибухнув газ, постраждала жінка. «Рятувальники встановили, що в одній із квартир на другому поверсі будинку стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням конструкцій будинку. Унаслідок події травмувалася жінка, яка проживала у квартирі», – ідеться в повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, вранці 26 лютого над Авдіївкою було збито російський штурмовик Су-25. Літак уразили із переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер» 110-ї бригади ЗСУ. Пілота взято в полон.
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