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    Суспільство

    На Львівщині 17-річний хлопець випав з 9 поверху гуртожитку

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    У Брюховичах підліток випав з дев&rsquo;ятого поверху гуртожитку - На Львівщині 17-річний хлопець випав з 9 поверху гуртожитку
    У Брюховичах підліток випав з дев’ятого поверху гуртожитку

    Підліток помер до приїзду медиків

    У Брюховичах під Львовом з дев'ятого поверху гуртожитку Інституту державного управління випав 17-річний хлопець. Підліток помер до приїзду медиків.

    Про це повідомив на Facebook-сторінці голова ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич.

    Трагедія сталася в суботу, 6 червня, близько 23:20.

    За його словами, пригода трапилася на вулиці Сухомлинського, 18.

    У поліцію звернувся його батько. За словами речниці Нацполіції, у помешканні, де проживає, підліток вийшов на балкон, не втримався та випав з висоти 9 поверху.

    Відомо, що хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставити події.

    Гуртожиток належить Львівському регіональному інституту державного управління Нацакадемії держуправління при президентові.

    До слова, 30 квітня депутат, який очолював земельну комісію, випав з балкону 13 поверху в Одесі. Згідно з інформацією депутата місцевої райради, голові земельної комісії сільради «могли «допомогти» піти в інший світ».

    трагедія Львівщина смерть Ігор Зінкевич
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