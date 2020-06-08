На Львівщині 17-річний хлопець випав з 9 поверху гуртожитку



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У Брюховичах підліток випав з дев’ятого поверху гуртожитку

Підліток помер до приїзду медиків

У Брюховичах під Львовом з дев'ятого поверху гуртожитку Інституту державного управління випав 17-річний хлопець. Підліток помер до приїзду медиків.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич.

Трагедія сталася в суботу, 6 червня, близько 23:20.

За його словами, пригода трапилася на вулиці Сухомлинського, 18.

У поліцію звернувся його батько. За словами речниці Нацполіції, у помешканні, де проживає, підліток вийшов на балкон, не втримався та випав з висоти 9 поверху.

Відомо, що хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставити події.

Гуртожиток належить Львівському регіональному інституту державного управління Нацакадемії держуправління при президентові.

До слова, 30 квітня депутат, який очолював земельну комісію, випав з балкону 13 поверху в Одесі. Згідно з інформацією депутата місцевої райради, голові земельної комісії сільради «могли «допомогти» піти в інший світ».