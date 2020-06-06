У світі зафіксували вже понад 400 тисяч смертей від коронавірусу графіка



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Загальна кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить 6,9 млн

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США, Бразилія та Російська Федерація

Станом на вечір суботи, 6 червня, загальна кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 у світі становить 400 131.

Про це повідомляє Worldometer.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить 6,9 млн. Одужали від недуги загалом 3,3 млн пацієнти.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 976 457), Бразилія (651 980) та Російська Федерація (458 689).

Зазначимо, що кількість жертв Covid-19 в Італії наближається до 34 тисяч.

Як повідомлялося, у світі станом ранок 6 червня кількість хворих на Covid-19 перевищила 6,8 млн осіб. Одужали майже 3,4 млн осіб, померли – 398 737 пацієнтів.

До слова, у Мексиці три дні поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж 6 червня (553).