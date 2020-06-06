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    У світі зафіксували вже понад 400 тисяч смертей від коронавірусу

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    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить 6,9 млн - У світі зафіксували вже понад 400 тисяч смертей від коронавірусу
    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить 6,9 млн

    У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США, Бразилія та Російська Федерація

    Станом на вечір суботи, 6 червня, загальна кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 у світі становить 400 131.

    Про це повідомляє Worldometer.

    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить 6,9 млн. Одужали від недуги загалом 3,3 млн пацієнти.

    78871

    У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 976 457), Бразилія (651 980) та Російська Федерація (458 689).

    Зазначимо, що кількість жертв Covid-19 в Італії наближається до 34 тисяч.

    Як повідомлялося, у світі станом ранок 6 червня кількість хворих на Covid-19 перевищила 6,8 млн осіб. Одужали майже 3,4 млн осіб, померли – 398 737 пацієнтів.

    До слова, у Мексиці три дні поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26514
    • Хворіють
      13925
    • Одужали
      11812
    • Померли
      777

    Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж  6 червня (553).

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