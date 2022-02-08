На Львівщині батько побив сина, бо той не хотів йти до церкви

Підозрюваний під час суду провину визнав

У Жидачівському районі Львівської області батько побив сина, який відмовився йти до церкви. Через це нападника оштрафували на 170 гривень. Про це йдеться у постанові Жидачівського районного суду.

Підозрюваний розповів, що зранку 9 січня 2022 року збирався до церкви. Коли він зайшов до кімнати сина, той заявив, що не піде до храму.

Тоді батько вирвав з рук сина мобільний телефон. На це потерпілий нецензурно висловився у бік чоловіка. Через це батько вдарив сина по обличчю. Після цього нападник дістав свого ременя, щоб провчити хлопця. Потерпілий відкрив вікно та заховався на підвіконнику.

Коли до кімнати зайшла дружина чоловіка, він вийшов з кімнати сина та пішов до храму. Підозрюваний розповів, що проти дружини він не вчиняв насильства.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 173-2 КУпАП та оштрафував на 170 грн. Також він повинен сплатити 496 грн та 20 коп судового збору.

До слова, у Донецькій області в місті Курахове 2 лютого бабуся повідомила в поліцію про зникнення трирічного хлопчика. Матір дитини не змогла пояснити, де її син. Оперативники впродовж чотирьох годин після звернення розкрили жорстокий злочин, встановили, що малюка вже більше тижня немає на світі та викрили вбивцю.