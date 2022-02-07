Нардеп Кузьміних зі штовханиною втік із суду (відео)

Представники нардепа назвали інцидент провокацією

Депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Сергій Кузьміних зі штовханиною швидко покинув залу суду після того, як засідання з обрання йому запобіжного заходу перенесли на завтра. Відео конфліктної ситуації опублікувало підсанкційне видання «Страна».

На виході із суду чоловік із камерою (ймовірно, представник прокуратури) перегородив нардепу дорогу, але під час штовханини він не втримався на ногах і впав. Представники нардепа назвали інцидент провокацією.

«Вставайте і не падайте! У мене на відео знято, що ви на нього накинулися!», – сказав один із чоловіків, який супроводжував Кузьміних. Після цього нардеп швидко залишив будівлю суду.

Зазначимо, що сьогодні суд не зміг обрати нардепу запобіжний захід. Засідання було перенесене, бо Кузьміних не мав із собою документів, крім посвідчення народного депутата. Так, судове засідання перенесли на ранок 8 лютого.

Як відомо, 7 лютого детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних. Минулого тижня «слуга» Кузьміних заявив, що «з подивом дізнався» про розшук НАБУ.

3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу». Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.