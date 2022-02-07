Суд арештував інспектора виправної колонії за зґвалтування двох неповнолітніх

За версією слідства, інспектор зґвалтував двох неповнолітніх знайомих його сестри

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що у ніч проти 26 липня 2021 року інспектор після спільного відпочинку з друзями своєї сестри визвався підвезти додому 13-річну дівчину. Він поїхав у безлюдне місце, де зґвалтував її.

За два дні за аналогічною схемою інспектор зґвалтував іншу знайому сестри – 15-річну дівчину, яка була напідпитку.

Затриманому загрожує до 15 років в'язниці, фото: dbr

Інспектору повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи (ч. 3, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Також ДБР встановлює наявність інших жертв інспектора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині чоловік згвалтував знайому до смерті «стороннім предметом».