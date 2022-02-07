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    Суд арештував інспектора виправної колонії за зґвалтування двох неповнолітніх

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    Підозрюваного затримали влітку 2021 року - Суд арештував інспектора виправної колонії за зґвалтування двох неповнолітніх
    Підозрюваного затримали влітку 2021 року
    фото: dbr

    За версією слідства, інспектор зґвалтував двох неповнолітніх знайомих його сестри

    Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Зазначається, що у ніч проти 26 липня 2021 року інспектор після спільного відпочинку з друзями своєї сестри визвався підвезти додому 13-річну дівчину. Він поїхав у безлюдне місце, де зґвалтував її.

    За два дні за аналогічною схемою інспектор зґвалтував іншу знайому сестри – 15-річну дівчину, яка була напідпитку.

    Затриманому загрожує до 15 років в'язниці, фото: dbr

    Затриманому загрожує до 15 років в'язниці, фото: dbr

    Інспектору повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи (ч. 3, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Також ДБР встановлює наявність інших жертв інспектора.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

    Раніше повідомлялося, що на Сумщині чоловік згвалтував знайому до смерті «стороннім предметом».

    Теги: суд кримінал арешт колонія Кропивницький Державне бюро розслідувань зґвалтування інспектор
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    Суд арештував інспектора виправної колонії за зґвалтування двох неповнолітніх