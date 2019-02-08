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    Суспільство

    На Полтавщині перша громада вирішила перейти до Єдиної церкви

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    У селі на мітингу охорону правопорядку забезпечують 6 поліцейських та працівники батальйону &laquo;Полтава&raquo; - На Полтавщині перша громада вирішила перейти до Єдиної церкви
    У селі на мітингу охорону правопорядку забезпечують 6 поліцейських та працівники батальйону «Полтава»

    Московський патріархат зібрався до суду

    Громада села Устивиця Великобагачанського району Полтавської області вирішила перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомила директор департаменту культури та туризму Полтавської облдержадміністрації Валентина Вождаєнко.

    За даними Вождаєнко, відповідне рішення ухвалили 176 представників громади із 183.

    Водночас, у полтавській єпархії МП розповіли, що до голосування не допустили церковну громаду та священика.

    «Там є стара церква та нова, що ще не введена в експлуатацію. Документи на землю та споруди оформлені на Московську церкву. Тому плануємо подати до суду. Священик, отець Іоан, не приходив на служби, а потім добровільно попросив вивести його із штату. Його прохання задовольнили. Був призначений новий священик. Попередній священик забрав ключі від церкви, почав збирати підписи і претендувати на новий храм. Благодійники, які надавали кошти, проти якихось переведень і проти протистояння»,- заявили у єпархії Московського патріархату.

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    Сьогодні у селі відбувся мітинг. Поліція області повідомила, що біля сільського Будинку культури зібралися понад 60 жителів села Устивиця. Мітингувальників хвилює питання визначення настоятеля місцевої церкви. Охорону правопорядку на місці забезпечують 6 поліцейських та працівники батальйону «Полтава».

    Нагадаємо, за інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

    Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

    Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.

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