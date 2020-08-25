На Прикарпатті виявили спалах африканської чуми свиней



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Африканську чуму свиней виявили на Прикарпатті

В господарстві у чоловіка було 62 голови свиней, усіх їх умертвили, а трупи закопали

У селі Лукавець-Журівський Рогатинського району Івано-Франківської області виявили спалах африканської чуми свиней.

Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

22 серпня власник приватного господарства звернувся у районну державну ветеринарну лікарню і повідомив про захворювання та загибель свиней.

Як розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, спеціалісти взяли аналізи у тварин і виявили у них ДНК вірусу африканськоїї чуми свиней.

В господарстві у чоловіка було 62 голови свиней, усіх їх умертвили, а трупи закопали. В приміщенні, де утримувались тварини, провели дезінфекцію.

Ввечері 23 серпня вогнище захворювання свиней на АЧС локалізовали.

25 серпня у зв'язку зі спалахом африканської чуми відбудеться засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Рогатинській РДА.