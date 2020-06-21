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    Суспільство

    На Прикарпатті водій Renault Kangoo на смерть збив 8-річну дівчинку

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    Поліцейські Івано-Франківщини розслідують ДТП, у якій загинула малолітня дівчинка - На Прикарпатті водій Renault Kangoo на смерть збив 8-річну дівчинку
    Поліцейські Івано-Франківщини розслідують ДТП, у якій загинула малолітня дівчинка
    Фото: Нацполіція

    Від травм восьмирічна мешканка Коломиї померла у лікарні

    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула восьмирічна коломиянка. Водія транспортного засобу затримано.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Аварія сталася у Коломиї 20 червня о 14:25. На місце події очевидці негайно викликали «швидку» і поліцію.

    Встановлено, що 26-річний водій автомобіля Renault Kangoo на перетині трьох вулиць здійснював маневр повороту ліворуч, рухаючись на зелене світло, з вулиці Мазепи на вулицю Миколайчука і наїхав на двох малолітніх дівчат, які переходили дорогу у дозволеному місці згідно з ПДР (на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки межі пішохідного переходу визначаються шириною тротуарів чи узбіч).

    Крім того, дівчата перевозили у руках велосипеди. Через зіткнення одній дитині вдалося відстрибнути і вона побігла на пішохідну зону, а на іншу водій вчинив наїзд.

    Від травм восьмирічна мешканка Коломиї померла у лікарні. Травми іншої дівчини-пішохода встановлюються, оскільки у медзаклад вона не поступала і повідомлень від батьків не надходило.

    Водія, мешканця Верховинщини, поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України, а транспортний засіб вилучили. Під час медичного огляду у нього ознак сп’яніння не виявлено, а кров взято для дослідження. Невдовзі йому слідчі повідомлять про підозру, а суд обере міру запобіжного заходу.

    За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

    суд Івано-Франківщина смерть водій ПДР аварія
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