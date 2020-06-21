Російського актора Єфремова визнали осудним на експертизі після смертельного ДТП



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Актора оглянули психолог, психіатр і невролог

Згідно з висновком експертизи, Єфремов осудний, психічних відхилень не має

Російський актор Михайло Єфремов пройшов судово-психіатричну експертизу, яка показала, що він осудний.

Про це повідомляє ТАСС.

«Згідно з висновком експертизи, Єфремов осудний, психічних відхилень не має. Він визнав, що вживає алкоголь і наркотики», - сказало джерело агентства.

За його словами, актор хоча і перебував в депресивному стані, але поводився чемно і коректно, адекватно ситуації і усвідомлював усе, що відбувається з ним.

Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв відмовився коментувати інформацію про експертизу свого підзахисного, пославшись на підписку про нерозголошення.

Також стало відомо, що представники Михайла Єфремова вирішили більше не пропонувати грошову компенсацію членам сім'ї кур'єра Сергія Захарова, який загинув в аварії за участю актора, залишивши це питання на розгляд суду.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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