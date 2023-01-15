На руїнах будинку в Дніпрі рятувальники знайшли книгу з промовистою назвою

Видання добряче постраждало, однак впізнати понівечену палітурку можна

Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпрі, де російська ракета влучила в багатоповерхівку. За останніми даними, врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

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Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Водночас на руїнах будинку рятувальники знайшли обгорілу книгу другого Президента України Леоніда Кучми «Україна – Не Росія».

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Видання добряче постраждало, однак назву на понівеченій палітурці прочитати можна. Фото потрапило в мережу, користувачі побачили в цьому певний символізм.

Нагадаємо, у Дніпрі у результаті ракетного удару РФ по багатоповерхівці 14 січня постраждала 23-річна дівчина Анастасія, яка у вересні втратила на війні коханого. Нині потерпіла у лікарні і хоче лише одного, щоб знайшли її батьків, які, найімовірніше, все ще перебувають під завалами розбомбленого росіянами будинку. Їхня доля невідома.