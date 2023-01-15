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Коханий загинув на війні, батьки зникли під завалами: історія дівчини, яка вижила в Дніпрі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Коханий загинув на війні, батьки зникли під завалами: історія дівчини, яка вижила в Дніпрі
Анастасія увесь день перебувала на морозі майже без одягу
фото Арсена Дзодзаєва

Анастасія дивом врятувалася після ракетного удару росіян по багатоповерхівці

У Дніпрі у результаті ракетного удару РФ по багатоповерхівці 14 січня постраждала 23-річна дівчина Анастасія, яка у вересні втратила на війні коханого. Нині потерпіла у лікарні і хоче лише одного, щоб знайшли її батьків, які, найімовірніше, все ще перебувають під завалами розбомбленого росіянами будинку. Їхня доля невідома. Про це дівчина написала в Instagram.

«Я не маю слів, в мене нема емоцій, я нічого не відчуваю окрім великої пустоти всередині», – ділиться Анастасія.

Коханий загинув на війні, батьки зникли під завалами: історія дівчини, яка вижила в Дніпрі фото 1

За її словами, наразі вона не знає, де її батьки. На момент ракетного удару РФ вони були на кухні, втім її вже немає. Також рознесло ванну, коридор і комору.

Коханий загинув на війні, батьки зникли під завалами: історія дівчини, яка вижила в Дніпрі фото 2

«Мене накрило дверима в ліжку, частина кухні в кімнаті, ванної, кухні, коридору і коморки (хз, як «кладовка» на рідній буде) немає, там прірва і я бачу інші частину під'їзду, чужого під'їзду. Він зберіг, я майже ціла, незважаючи на рану на голові і голі обдерті ноги.

Я не знаю, де батьки. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда вже нема. Він навряд чи вижив. Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою фоткали цуценят. Їли мамин Удон», – ділиться дівчина.

Анастасія додає, що відтоді, як загинув її коханий Влад, вона не жила, а існувала увесь час, намагалась змиритися з втратою. Каже, що відчувала, що коханий-захисник буде її оберігати.

Коханий загинув на війні, батьки зникли під завалами: історія дівчини, яка вижила в Дніпрі фото 3

«Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?», – додає вона.

Нагадаємо, напередодні у мережі з’явилося фото, на якому жителька зруйнованого російськими окупантами будинку у Дніпрі сидить у своїй квартирі на досить високому поверсі, на морозі і терпляче чекає рятувальників. 

Станом на 10 годину ранку 15 січня кількість загиблих у результаті ракетного удару по Дніпру складає 21 особу, з них одна дитина.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Теги: окупанти історія батьки дитина

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