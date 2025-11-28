На трьох АЕС України нормалізувалося виробництво електроенергії після атак РФ

Після тривалих російських атак на електромережу України МАГАТЕ готується відправити групу експертів для відвідування кількох підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки

На трьох діючих атомних електростанціях України – Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській – виробництво електроенергії повернулося до нормального рівня після військових атак РФ на електромережу минулого тижня. Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені.

Після тривалих російських атак на електромережу України МАГАТЕ готується відправити групу експертів для відвідування кількох підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки. Експертна місія оцінить останні пошкодження та їхній потенційний вплив на роботу АЕС. Ця місія буде шостою за рахунком.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по електропідстанціях, які мають критичне значення для ядерної безпеки, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції працювали у режимі зниженої потужності.

До слова, на Запорізькій АЕС, де співробітники МАГАТЕ перебувають на постійному моніторингу, експерти повідомили про постійну військову активність поблизу станції. Щодня команда МАГАТЕ чує вибухи та стрілянину, іноді до 20 разів за день. Попри це, фахівці продовжують виконувати свої завдання з оцінки ядерної безпеки, здійснюючи регулярні обходи станції, включаючи машинні зали та сховища радіоактивних відходів.