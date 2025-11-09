Головна Світ Політика
Україна хоче скликати засідання МАГАТЕ, вибухи у РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Україна хоче скликати засідання МАГАТЕ, вибухи у РФ: головне за ніч
У Воронежі пролунали вибухи
скріншот з відео

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Україна наполягає на терміновому скликанні засідання Ради керівників МАГАТЕ через ужари РФ по об'єктах, що забезпечують ядерну безпеку, у Воронежі у Росії пролунали вибухи, ймовірно атаковано ТЕЦ, у Бразилії сталося сильне торнадо, постраждало щонайменше 750 осіб.

Україна може скликати засідання МАГАТЕ

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що масована атака Росії 8 листопада була навмисно спрямована на об'єкти, що забезпечують ядерну безпеку. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, під удар потрапили підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС).

Сибіга заявив, що ці нічні удари не були випадковими, а стали результатом добре спланованих дій: «Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи», – підкреслив міністр.

Через загрозу, яку створюють такі дії, Україна наполягає на терміновому скликанні засідання Ради керівників МАГАТЕ, щоб організація могла якнайшвидше відреагувати на можливі ризики.

Вибухи у Росії

У ніч на 9 листопада над російським Воронежем прогриміли вибухи, після чого в одному з районів міста розпочалися перебої з електропостачанням.

Місцеві жителі писали, що їх розбудили гучні вибухи приблизно о 4:30 ранку. Загалом на околиці міста було чутно щонайменше 5-6 потужних вибухів, а очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі. Після вибухів мешканці почали скаржитися на те, що світло в їхніх будинках мигає, а подекуди зникло повністю. 

США можуть відмовити у візі через ожиріння, діабет чи похилий вік

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала нове розпорядження, згідно з яким співробітники американських консульств отримали вказівку не видавати імміграційні візи літнім людям, а також особам із певними захворюваннями, такими як діабет чи ожиріння. Ці додаткові причини для відмови містяться у телеграмі, яку Державний департамент розіслав посольствам і консульствам по всьому світу. У директиві зазначається, що такі категорії осіб можуть потенційно стати «суспільним тягарем» через вік або проблеми зі здоров'ям.

Експерти зауважують, що нові рекомендації значно розширюють перелік медичних станів, які тепер необхідно брати до уваги. Вони також суттєво збільшують повноваження візових офіцерів приймати рішення про імміграцію на основі стану здоров'я заявника.

США зроблять «мегацентри» для депортації

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ідею придбання великих складських приміщень, які типово проектуються для таких компаній, як Amazon, з метою їх переобладнання на центри утримання іммігрантів перед депортацією. Як повідомили NBC чиновники Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) та Білого дому, це дозволить уряду значно розширити можливості для розміщення нелегалів.

Служба імміграційного та митного контролю (ICE) ще не визначила точні об'єкти для покупки, але розглядає локації на півдні Сполучених Штатів, розташовані поблизу аеропортів, які найчастіше використовуються для депортації. Вибір таких складів, як вважають, «підвищить ефективність» процесу депортації.

Білий дім спростував заяву Сійярто 

Представник Білого дому спростував заяви угорської сторони про безстрокове звільнення від американських санкцій за купівлю енергоресурсів у Росії. У Вашингтоні підтвердили, що Угорщина отримала дозвіл на продовження закупівель російських газу та нафти лише на один рік.

Ця інформація суперечить заяві, яку зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні. У суботу він наполягав, що Будапешт нібито отримав від США необмежене звільнення від санкцій.

