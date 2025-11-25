Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру

Гроссі вважає, що без встановлення сталого миру зберігається загроза ядерного інциденту на Запорізькій АЕС

У плані завершення війни з 28 пунктів йшлося про перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що окупованій Запорізькій АЕС потрібен «особливий статус», якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«З якого б боку лінії [Запорізька АЕС] не опинилася б, потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці», – каже він.

Гроссі вважає, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту. «Доки війна не закінчиться, не буде укладено перемир’я або не замовкнуть гармати, завжди існує ймовірність, що щось піде не так. Жоден окремий оператор не може використовувати АЕС, коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому й може вжити заходів проти цього», – пояснив фахівець.

Варто зазначити, що у плані завершення війни з 28 пунктів йшлося про перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між Росією та Україною. Гроссі сказав журналістам, що не хоче вдаватися в політичну тему, але додав: «Одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації».

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

До слова, міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Це останнє зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з метою досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.