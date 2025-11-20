Головна Країна Події в Україні
Хмельницька та Рівненська АЕС два тижні працюють на зниженій потужності – МАГАТЕ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Гроссі, російські обстріли продовжують завдавати шкоди енергомережі Україні
фото: AP

Зниження потужності повʼязане із пошкодженням критично важливих електропідстанцій

Внаслідок ворожих ударів по електропідстанціях, які мають критичне значення для ядерної безпеки, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції майже два тижні працюють у режимі зниженої потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, якого цитує «Укрінформ».

«Військові дії продовжують завдавати шкоди енергомережі по всій Україні. Хмельницька та Рівненська АЕС вже майже два тижні працюють на зниженій потужності через пошкодження критичних для ядерної безпеки та захищеності підстанцій», – заявив він.

Гроссі підкреслив, що на початку травня окупована Запорізька АЕС залежала лише від однієї зовнішньої лінії електропередач, а наприкінці вересня станцію було повністю відключено від неї, що призвело до десятої і найбільш тривалої повної втрати зовнішнього електропостачання з початку війни.

Як він зазначив, завдяки успішним переговорам МАГАТЕ з Україною та Росією 18 жовтня на лініях «Дніпровська» та «Феросплавна» розпочали ремонт з обох боків лінії фронту. Зовнішнє електропостачання від української мережі до ЗАЕС відновлено, підключення до лінії «Дніпровська» також вже відновлено.

Нагадаємо, Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії після чергового удару РФ. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі традиційно закликав «до стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками». Водночас, Гроссі знову не вказав, до кого саме звертається, відмовляючись таким чином назвати Росію агресоркою.

Раніше повідомлялося, що Запорізьку атомну електростанцію після чотириденного відключення було під’єднано до відремонтованої високовольтної лінії 750 кВ.

Теги: МАГАТЕ Хмельницька АЕС АЕС енергетика

