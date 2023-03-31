На українсько-польському кордоні з’явиться ще один пункт пропуску

Українські пункти пропуску з Польщею обслуговують 53% сухопутних вантажоперевезень

Україна і Польща збираються побудувати новий пункт пропуску «Адамчуки – Збереже» на кордоні в Волинській області. Про це повідомила Держприкордонслужба за підсумками зустрічі начальника Волинського прикордонного загону з керівником Надбужанського відділу польської прикордонної служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що будівництво нового спільного пункту пропуску для автомобільного сполучення з пішохідним рухом має розвантажити інших переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів.

Проєкт передбачає будівництво мосту через річку Західний Буг з облаштуванням автомобільного сполучення (вантажоспроможністю до 3,5 тонн) та організацією пішого руху.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні українські пункти пропуску з Польщею обслуговують 53% сухопутних вантажоперевезень, з Румунією – 18%, з Молдовою – 14%, з Угорщиною – 10% і зі Словаччиною – 5%

З березня 2023 року Кабінет міністрів розпочав передачу автомобільних пунктів пропуску до сфери управління нового Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (Агентство відновлення). Воно вже повідомило, що на кордоні з Польщею пріоритетом буде модернізація пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краківець, Шегині.

До слова, Польща натякнула на візит Зеленського найближчим часом.