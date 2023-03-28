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Британія та Польща побудують в Україні два тимчасових села

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія та Польща побудують в Україні два тимчасових села
фото ілюстративне

Тимчасові села побудують у Львівській та Полтавській областях

Польща та Велика Британія домовилися побудувати в Україні два села. Вони будуть призначені для розміщення переселенців. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що тимчасові села побудують у Львівській та Полтавській областях. Британія пообіцяла виділити 10 млн фунтів стерлінгів на фінансування тимчасових сіл.

У британському уряді заявили, що у населених пунктах зможуть проживати близько 700 осіб.

«Протягом останнього року Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує», – зазначив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Раніше повідомлялося, на які виплати та послуги можуть розраховувати українські переселенці.

Нагадаємо, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: війна переселенці Полтавщина Львівщина Велика Британія Польща

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