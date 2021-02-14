На Україну насуваються сильні морози: прогноз погоди на 14 лютого

На всій території нашої країни буде холодно і вітряно

На День святого Валентина, 14 лютого, в Україні очікується поступове припинення опадів, послаблення вітру та посилення морозу.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Так, у неділю, 14 лютого, в Карпатському регіоні, вночі в північних, вдень у центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу, на північному сході вночі 13-18°, вдень 10-15° морозу, у південній частині та західних областях вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу.

У Києві на День закоханих, 14 лютого, буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень мінус 6-8°.

Варто зазначити, що від початку наступного тижня, 15 лютого, морози в Україні посиляться і місцями температура повітря падатиме до мінус 30°. Така холоднеча, за прогнозами синоптиків, протримається до кінця тижня - до 21 лютого.