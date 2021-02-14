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    Суспільство

    На Україну насуваються сильні морози: прогноз погоди на 14 лютого

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    На Україну насуваються сильні морози - На Україну насуваються сильні морози: прогноз погоди на 14 лютого
    На Україну насуваються сильні морози

    На всій території нашої країни буде холодно і вітряно

    На День святого Валентина, 14 лютого, в Україні очікується поступове припинення опадів, послаблення вітру та посилення морозу.

    Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

    Так, у неділю, 14 лютого, в Карпатському регіоні, вночі в північних, вдень у центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

    Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу, на північному сході вночі 13-18°, вдень 10-15° морозу, у південній частині та західних областях вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу.

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    У Києві на День закоханих, 14 лютого, буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень мінус 6-8°.

    Варто зазначити, що від початку наступного тижня, 15 лютого, морози в Україні посиляться і місцями температура повітря падатиме до мінус 30°. Така холоднеча, за прогнозами синоптиків, протримається до кінця тижня - до 21 лютого.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер
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