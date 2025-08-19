В Україні сонячно та без опадів: погода на 19 серпня

По всій території України не очікується опадів

У вівторок, 19 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 14-19°,вдень 24-29°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 11-13°, вдень 22-24°.

