19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

19 серпня в Україні святкують День пасічника, а також інші професійні та міжнародні свята, що робить його особливим для багатьох українців та світу.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 19 серпня 2025 року.

Свята в Україні

День пасічника

Свято було встановлено 1997 року указом президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. Метою свята є привернення уваги до важливої ролі бджіл у природі та вшанування важкої праці пасічників.

На цей час у столиці нашої країни – у Києві – існує Інститут бджільництва ім.П.і. Прокоповича, заснований у 1989 році. Він названий на честь Петра Прокоповича – пасічника, який першим винайшов рамковий вулик розбірного типу. Цей винахід дозволив добувати мед, не вбиваючи бджіл і не руйнуючи стільники, як це робилося раніше.

19 серпня по всій країні проходять фестивалі та ярмарки, на яких можна спробувати різні сорти меду. Виробники пропонують віск, маточне молочко, прополіс та інші продукти бджільництва.

Міжнародні свята

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Пам’ятний день був заснований за ініціативою Організації Об’єднаних Націй за участі Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших міжнародних організацій. Офіційно відзначення Дня гуманітарної допомоги закріплене в рішенні Генеральної Асамблеї ООН A/RES /63/139.

Почалася історія цього дня після того, як в Іраку загинув Спеціальний посланець Генсека ООН Сержіу Вієйра ді Меллу разом зі своїми колегами під час бомбардування штаб-квартири організації. Вибух у Багдаді пролунав у 2003 році. Щоб ушанувати пам’ять загиблих, кожного року 19 серпня відзначають цей день, починаючи з 2009 року.

Як відзначають самі члени гуманітарних організацій, цей день значиться в календарі не тільки на пам’ять загиблих представників ООН.

Головна мета Всесвітнього дня гуманітарної допомоги – підкреслити необхідність співпраці держав під час збройних конфліктів, природних катаклізмів, глобальних катастроф. А також привернути увагу суспільства до конфліктів та різноманітних криз, що досі тривають в різних країнах світу.

Всесвітній день фотографії

Цікаве літнє свято відзначають 19 серпня – Всесвітній день фотографії (World Photography Day). Ця подія важлива для всіх шанувальників фотознімків та тих, хто просто полюбляє фотографувати. Зараз кожна людина з телефоном може зробити яскраві, якісні фото та зберегти їх у пам’яті гаджета. Але все було набагато складніше, коли людство тільки «познайомилося» з фотографією.

Всесвітній день фотографії – це свято, яке об'єднує фотографів та любителів фотографії по всьому світу. Його мета – надихнути фотографів ділитися своїми роботами та світом через об'єктив камери.

Міжнародний день банта

Яскраве свято відзначають 19 серпня – Міжнародний день банта (International Bow Day) або Міжнародний день метелика. Цей модний аксесуар здатний прикрасити будь-що – сувенір, зачіску, сукню. Протягом століть бант змінював форму та вигляд, а його носять і чоловіки. Щоб відсвяткувати цей день, можна просто надіти бант та зробити свій зовнішній вигляд набагато яскравішим.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Андрія Стратилата

19 серпня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших. Андрій був римським воєначальником у IV столітті, під час правління імператора Максиміана. Він народився в Малій Вірменії і служив у війську в Сирії. Андрій був хоробрим військовим трибуном, який таємно вірив у Христа, хоча ще не був хрещений.

Під час війни з персами Андрій разом зі своїм невеликим загоном переміг ворога, призвавши на допомогу ім’я Ісуса Христа. Після цієї перемоги багато воїнів навернулися до християнства. Коли Андрій повернувся з походу, його та декількох воїнів-християн ув’язнили і жорстоко мучили. Імператор, боячись заворушень у війську, відпустив їх, але таємно наказав стратити.

Андрій разом зі своїми воїнами прийняв хрещення у місті Тарсі. Поблизу вірменського міста Мелітина їх зарубали мечами. Загинули тоді мученицькою смертю 2 тисячі 593 особи.

Народні прикмети та традиції

Якщо цього дня тепла погода, то і зима буде теплою.

Вранці день похмурий – до дощової осені.

Вранці стоїть туман – до сніжної зими.

Дуже кусаються мухи – чекайте на псування погоди.

Історичні події

1562 – московити зазнали нищівної поразки від Великого князівства Литовського та Руського у Битві під Невелем.

1914 – створено керівний орган Українських Січових Стрільців – Українську бойову управу.

1919 – 1-й корпус Української Галицької Армії, ведучи наступ на Київ, здобув Бердичів.

1936 – У Москві почався відкритий судовий процес над «об'єднаним троцкістсько-зінов'євським антирадянським центром».

1941 – головне командування румунської армії видало декрет про встановлення окупаційної адміністрації на частині території, раніше анексованої Українською РСР між Дністром і Бугом («Трансністрія») з центром у Тирасполі.

1943 – Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби.

1945 – Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН.

1960 – здійснено перший орбітальний політ живих істот з поверненням на Землю.

1989 – парафія святих Петра і Павла у Львові першою в Українській РСР вийшла з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголосила себе частиною УАПЦ

1989 – у Хмельницькому відкрили пам'ятний знак, що увічнив пам'ять жертв репресій 1930-1940-х і початку 1950-х років

1990 – НДР прийняла конституцію ФРН.

1991 – Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі по українському телебаченні закликав українських громадян зберігати спокій і підкреслив, що надзвичайний стан Української РСР не стосується. Потім заявив про вихід із лав КПРС.

1992 – у Києві почав роботу I Всесвітній форум українців.

Іменини

19 серпня свої іменини святкують: Андрій, Макар, Микола, Тимофій, Христина, Нонна.