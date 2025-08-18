Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви

19 серпня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Андрія Стратилата та інших

19 серпня у церковному календарі присвячено пам'яті святого мученика Андрія Стратилата, який разом зі своїми воїнами віддав життя за християнську віру. Цей день є важливим для вірян, які вшановують його подвиг.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Андрія Стратилата

19 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата. Він був римським воєначальником у IV столітті, під час правління імператора Максиміана. Андрій був хоробрим військовим трибуном, який таємно вірив у Христа. За свої військові досягнення він здобув велику славу, але коли його віра відкрилася, він відмовився принести жертву ідолам.

За переказами, Андрія разом з 2593 воїнами, які також прийняли християнство, жорстоко катували, а потім стратили. Перед смертю вони встигли прийняти хрещення. На місці їхньої загибелі, за молитвами Андрія, з’явилося цілюще джерело, що стало джерелом зцілень для багатьох людей.

Молитви дня

О святий мученику Андрію, разом з твоїми воїнами, що віддали своє життя за Христа, молимо вас: будьте нашими заступниками перед престолом Божим.

Випросіть для нас, Господи, душевну силу та стійкість у вірі, щоб ми могли мужньо протистояти спокусам та життєвим випробуванням. Навчи нас бути вірними християнами та любити ближніх, як ти любив своїх воїнів і паству.

Нехай ваша жертва буде для нас прикладом, а ваші молитви допоможуть нам знайти спасіння душі.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 19 серпня пов'язані з погодою та урожаєм: