Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
колаж: glavcom.ua

19 серпня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Андрія Стратилата та інших

19 серпня у церковному календарі присвячено пам'яті святого мученика Андрія Стратилата, який разом зі своїми воїнами віддав життя за християнську віру. Цей день є важливим для вірян, які вшановують його подвиг.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Андрія Стратилата 

Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви фото 1

19 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата. Він був римським воєначальником у IV столітті, під час правління імператора Максиміана. Андрій був хоробрим військовим трибуном, який таємно вірив у Христа. За свої військові досягнення він здобув велику славу, але коли його віра відкрилася, він відмовився принести жертву ідолам.

За переказами, Андрія разом з 2593 воїнами, які також прийняли християнство, жорстоко катували, а потім стратили. Перед смертю вони встигли прийняти хрещення. На місці їхньої загибелі, за молитвами Андрія, з’явилося цілюще джерело, що стало джерелом зцілень для багатьох людей.

Молитви дня

О святий мученику Андрію, разом з твоїми воїнами, що віддали своє життя за Христа, молимо вас: будьте нашими заступниками перед престолом Божим.

Випросіть для нас, Господи, душевну силу та стійкість у вірі, щоб ми могли мужньо протистояти спокусам та життєвим випробуванням. Навчи нас бути вірними християнами та любити ближніх, як ти любив своїх воїнів і паству.

Нехай ваша жертва буде для нас прикладом, а ваші молитви допоможуть нам знайти спасіння душі.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 19 серпня пов'язані з погодою та урожаєм:

  • Якщо погода на цей день ясна, то осінь буде теплою.
  • Якщо на деревах багато жовтого листя, осінь настане дуже швидко.
  • У народі цей день ще називають «Фекла-бурячниця», оскільки починався збір буряка.
  • До цього дня збирали врожай капусти, молодої картоплі та огірків.

Читайте також:

Теги: традиції релігія свято свята календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бухгалтери – люди, що роблять рутинну, проте таку потрібну справу: працюють з фінансовими документами
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
27 липня – День медичного працівника
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 липня, 00:05
28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
Володимир Микита: «Не уявляю, як це – жити і не малювати»
Помер народний художник України Володимир Микита. Оголошено дату і місце прощання
17 липня, 10:41
У липні цього року фунікулер (до зупинки на ремонт) перевозив в середньому 12,5 тис. осіб щодня
Літній ремонт фунікулера: громадськість звернулася до «Київпастрансу» з проханням
28 липня, 12:33
3 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети
3 серпня, 00:00
Щорічно в другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 серпня, 00:00
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня, 00:00
15 серпня віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці
Успіння Пресвятої Богородиці: молитва, прикмети, заборони, історія та традиції свята
14 серпня, 17:30

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тис. родин після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тис. родин після ворожих обстрілів
Законопроєкт про штраф за порушення комендантської години подано на розгляд парламенту
Законопроєкт про штраф за порушення комендантської години подано на розгляд парламенту
На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому
На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому
Кандидат у судді став фіктивним багатодітним батьком
Кандидат у судді став фіктивним багатодітним батьком
Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя
Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
6501
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3804
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
3421
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2235
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua