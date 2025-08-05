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У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями

Завтра, 6 серпня, в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Також в окремих районах Київської області очікуються град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями. Вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, столиця наприкінці липня три доби поспіль перебувала під впливом негоди. Затяжні зливи, що почалися 29 липня, призвели до значного підтоплення вулиць Києва. Підтоплення також були зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках. 

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Теги: Київ Київщина гроза негода прогноз погоди

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