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У низці областей оголошено штормове попередження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У низці областей оголошено штормове попередження
I рівень небезпечності оголошено у кількох областях
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, 6 серпня, вночі в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

У низці областей оголошено штормове попередження фото 1

Укргідрометцентр наголошує, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, 6 серпня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Погоду західних, північних та більшості центральних областей зумовлюватиме атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи: тут пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами, в окремих районах градом та шквалистим вітром.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода дощ

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