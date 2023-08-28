На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 28 серпня
Лише в південно-західній частині, а також на Донеччині й Луганщині буде сухо
У понеділок 28 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей піде дощ із грозою. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, уночі дощитиме у північній частині країни. А вдень короткочасні грозові дощі місцями накриють майже всю Україну, крім південно-західної частини, Донеччини та Луганщини.
Вітер подме змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 17-22°, вдень прогріється до 31-36°, у східних та Сумській областях очікується 25-30°.
У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність. Місцями теж піде короткочасний дощ із грозою.
Вітер пануватиме змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі становитиме 17-22°, а вдень сягне 31-36°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 20-22°, а вдень прогріється до 33-35°.
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