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На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 28 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 28 серпня
Температура вдень становитиме приблизно 25-36°
фото: Pixabay

Лише в південно-західній частині, а також на Донеччині й Луганщині буде сухо

У понеділок 28 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей піде дощ із грозою. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, уночі дощитиме у північній частині країни. А вдень короткочасні грозові дощі місцями накриють майже всю Україну, крім південно-західної частини, Донеччини та Луганщини.

Вітер подме змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 17-22°, вдень прогріється до 31-36°, у східних та Сумській областях очікується 25-30°.

Прогноз погоди на 28 серпня
Прогноз погоди на 28 серпня
інфографіка: укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність. Місцями теж піде короткочасний дощ із грозою.

Вітер пануватиме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 17-22°, а вдень сягне 31-36°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 20-22°, а вдень прогріється до 33-35°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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