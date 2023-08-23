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На захід сунуть сильні дощі та грози: прогноз погоди на 23 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На захід сунуть сильні дощі та грози: прогноз погоди на 23 серпня
Температура вдень становитиме приблизно 24-33°
фото: Pixabay

Негода накриє Закарпаття та Прикарпаття 

У середу 23 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході країни підуть дощі, а подекуди – сильні зливи та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у західних областях сьогодні випадуть короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі з грозами. На решті території – без опадів.

Вітер подме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 24-29°, а в Карпатах прогріється до 16-21°. У південній частині країни вночі очікується 17-22°, а вдень сягне 28-33°.

Прогноз погоди на 23 серпня
Прогноз погоди на 23 серпня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 23 серпня також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 12-17°, а вдень підніметься до 24-29°. У Києві вночі стовпчик термометра покаже 15-17°, а вдень – 26-28°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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