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    Суспільство

    На Волині ще чотири парафії офіційно приєдналися до Єдиної церкви

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    8 лютого у селі Рачин&nbsp;Горохівського благочиння отримали розпорядження митрополита Луцького і Волинського Михаїла про прийняття громади до Помісної церкви - На Волині ще чотири парафії офіційно приєдналися до Єдиної церкви
    8 лютого у селі Рачин Горохівського благочиння отримали розпорядження митрополита Луцького і Волинського Михаїла про прийняття громади до Помісної церкви

    У храмі міста Берестечко відбудеться подячний молебень про перехід до Православної церкви України

    Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійних громад чотирьох сіл Горохівського району у клір Волинської єпархії Православної Церкви України.

    Розпорядження отримали 8 лютого громади у селах Диковини і Піски Берестечківського благочиння, а також Рачин та Озірці Горохівського благочиння.

    10 лютого о 9:00 у храмі міста Берестечка відбудеться подячний молебень за участі митрополита Михаїла про перехід до Православної церкви України.

    Як повідомлялося, нещодавно волю Свято-Георгіївської релігійної громади села Кутрів про перехід у склад Православної церкви України офіційно засвідчив митрополит Луцький і Волинський Михаїл відповідним розпорядженням. Також ідентичний документ отримала релігійна громада села Галичани.

    Нагадаємо, за інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

    Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

    Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.

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