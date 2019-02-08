На Волині ще чотири парафії офіційно приєдналися до Єдиної церкви



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8 лютого у селі Рачин Горохівського благочиння отримали розпорядження митрополита Луцького і Волинського Михаїла про прийняття громади до Помісної церкви

У храмі міста Берестечко відбудеться подячний молебень про перехід до Православної церкви України

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійних громад чотирьох сіл Горохівського району у клір Волинської єпархії Православної Церкви України.

Розпорядження отримали 8 лютого громади у селах Диковини і Піски Берестечківського благочиння, а також Рачин та Озірці Горохівського благочиння.

10 лютого о 9:00 у храмі міста Берестечка відбудеться подячний молебень за участі митрополита Михаїла про перехід до Православної церкви України.

Як повідомлялося, нещодавно волю Свято-Георгіївської релігійної громади села Кутрів про перехід у склад Православної церкви України офіційно засвідчив митрополит Луцький і Волинський Михаїл відповідним розпорядженням. Також ідентичний документ отримала релігійна громада села Галичани.

Нагадаємо, за інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.