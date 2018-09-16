На Волині затримали повен мікроавтобус нелегалів



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Фото: ДПСУ Правоохоронці зупинили мікроавтобус «Фольксваген»

Українець намагався вивезти до ЄС сім громадян Бангладеш без документів

У Волинській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому українець намагався вивезти сім громадян Бангладеш без документів.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого був громадянин України, правоохоронці зупинили неподалік кордону з Польщею сьогодні вранці. Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що українець віз у напрямку державного кордону сім громадян Бангладеш без документів», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що іноземці планували потрапити поза пунктами пропуску до країн Євросоюзу.

На даний час проводяться слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у Києві переховувалися 12 нелегеньких мігрантів з Пакистану і Бангладеш.