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    Суспільство

    На Волині затримали повен мікроавтобус нелегалів

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    Правоохоронці зупинили мікроавтобус &laquo;Фольксваген&raquo; - На Волині затримали повен мікроавтобус нелегалів
    Фото: ДПСУ
    Правоохоронці зупинили мікроавтобус «Фольксваген»

    Українець намагався вивезти до ЄС сім громадян Бангладеш без документів

    У Волинській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому українець намагався вивезти сім громадян Бангладеш без документів.

    Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «Мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого був громадянин України, правоохоронці зупинили неподалік кордону з Польщею сьогодні вранці. Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що українець віз у напрямку державного кордону сім громадян Бангладеш без документів», – йдеться у повідомленні.

    Попередньо встановлено, що іноземці планували потрапити поза пунктами пропуску до країн Євросоюзу.

    На даний час проводяться слідчі дії.

    Раніше повідомлялося, що у Києві переховувалися 12 нелегеньких мігрантів з Пакистану і Бангладеш.

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