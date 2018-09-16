На Волині затримали повен мікроавтобус нелегалів
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Розсилка
Українець намагався вивезти до ЄС сім громадян Бангладеш без документів
У Волинській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому українець намагався вивезти сім громадян Бангладеш без документів.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
«Мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого був громадянин України, правоохоронці зупинили неподалік кордону з Польщею сьогодні вранці. Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що українець віз у напрямку державного кордону сім громадян Бангладеш без документів», – йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що іноземці планували потрапити поза пунктами пропуску до країн Євросоюзу.
На даний час проводяться слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що у Києві переховувалися 12 нелегеньких мігрантів з Пакистану і Бангладеш.