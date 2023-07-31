На Закарпатті зафіксовано землетрус

Землетрус віднесено до категорії ледве відчутних

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю у Facebook.

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О 14:25 в Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,1. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на захід від міста Свалява.

Землетрус віднесено до категорії ледве відчутних. Глибина підземних поштовхів складала 6 км.

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«Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 14 квітня цього року з магнітудою 3,4.

Раніше повідомлялося, що в Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава.

Нагадаємо, одразу після півночі 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус магнітудою майже 6, який відчули жителі столиці Азербайджану – Баку.

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Також землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою ріхтера стався біля індонезійського острова Ява ввечері, 30 червня. Внаслідок катастрофи щонайменше 10 осіб отримали поранення, а одна людина загинула.

До слова, 25 липня, у Туреччині сталися одразу два землетруси.