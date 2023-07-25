Туреччину знову сколихнули два землетруси

Другий землетрус магнітудою 4,4 стався у тому ж районі Адани

Землетрус магнітудою 5,5 стався в провінції Адана на півдні Туреччини

Сьогодні, 25 липня, у Туреччині сталися одразу два землетруси. Про це повідомляє Daily Sabah.

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Як зазначається, перший землетрус відбувся о 8:44 ранку, а другий – о 10:57.

Так, землетрус магнітудою 5,5 стався в провінції Адана на півдні Туреччини о 8:44 ранку за місцевим часом. За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр знаходився в районі міста Козан. Відомо, що землетрус стався на глибині 11,27 км.

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«Землетрус у центрі міста та прилеглих районах викликав паніку серед городян, що вийшли на вулиці», – пише видання. При цьому, за попередніми даними, серйозних пошкоджень та постраждалих немає.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, після підземних поштовхів магнітудою 5,5 сталося три невеликі підземні поштовхи. Повідомляється, що землетрус відчувався у довколишніх провінціях.

Другий землетрус магнітудою 4,4 стався у тому ж районі Адани о 10:57. Професор Орхан Татар, голова відділу зниження ризику в AFAD, у заяві після землетрусу зазначив, що землетрус магнітудою 5,5 можна розглядати як афтершок потужних поштовхів у центрі Кахраманмарашу, що сталися на початку лютого.

«В отриманій інформації поки що немає негативних відгуків, йде сканування. Ми заявляли, що ці поштовхи продовжаться після землетрусу 6 лютого», – зазначив він.

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Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей.

Як повідомлялося, у Туреччині заарештовано понад 200 забудовників через руйнування внаслідок землетрусів