Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччину знову сколихнули два землетруси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Туреччину знову сколихнули два землетруси
Другий землетрус магнітудою 4,4 стався у тому ж районі Адани
фото ілюстративне

Землетрус магнітудою 5,5 стався в провінції Адана на півдні Туреччини

Сьогодні, 25 липня,  у Туреччині сталися одразу два землетруси. Про це повідомляє Daily Sabah.

Як зазначається, перший землетрус відбувся о 8:44 ранку, а другий – о 10:57.

Так, землетрус магнітудою 5,5 стався в провінції Адана на півдні Туреччини о 8:44 ранку за місцевим часом. За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр знаходився в районі міста Козан. Відомо, що землетрус стався на глибині 11,27 км.

«Землетрус у центрі міста та прилеглих районах викликав паніку серед городян, що вийшли на вулиці», – пише видання. При цьому, за попередніми даними, серйозних пошкоджень та постраждалих немає.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, після підземних поштовхів магнітудою 5,5 сталося три невеликі підземні поштовхи. Повідомляється, що землетрус відчувався у довколишніх провінціях.

Другий землетрус магнітудою 4,4 стався у тому ж районі Адани о 10:57. Професор Орхан Татар, голова відділу зниження ризику в AFAD, у заяві після землетрусу зазначив, що землетрус магнітудою 5,5 можна розглядати як афтершок потужних поштовхів у центрі Кахраманмарашу, що сталися на початку лютого.

«В отриманій інформації поки що немає негативних відгуків, йде сканування. Ми заявляли, що ці поштовхи продовжаться після землетрусу 6 лютого», – зазначив він.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей.

Як повідомлялося, у Туреччині заарештовано понад 200 забудовників через руйнування внаслідок землетрусів

Теги: землетрус Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна вартість додаткових споруд і ремонту разом із новою огорожею сягне приблизно €100 млн
Греція почала будувати 35-кілометровий паркан на кордоні з Туреччиною
22 липня, 12:37
Казахстан вирішив закупити турецьке озброєння
Казахстан вирішив озброїтися турецькими бронетранспортерами
18 липня, 14:58
Президент України Володимир Зеленський
Роботу продовольчого коридору можна забезпечити спільно з ООН та Туреччиною – Зеленський
17 липня, 23:12
Алтун заявив, розширення НАТО – це ключ до довгострокового миру та стабільності
Туреччина пояснила, чому підтримує розширення НАТО
16 липня, 08:20
Туреччина хоче уникнути кризи зернової угоди
Туреччина відреагувала на чергові погрози Росії щодо зернової угоди
14 липня, 01:53
Реджеп Тайіп Ердоган запевнив, що його відносини з Росією не постраждали
Ердоган пояснив, чому віддав командирів «Азова» Україні
12 липня, 20:06
США висунули Туреччині низку умов перед поставками F-16
Eрдоган отримає від США F-16, але будуть умови – Politico
12 липня, 09:11
Лідер Туреччини вкотре поставив російського диктатора у незручне становище
Шантаж Путіна набрид Ердогану
10 липня, 17:07
У США воліють бачити Швецію у НАТО
Байден дотискає Ердогана щодо вступу Швеції до НАТО – Bloomberg
10 липня, 14:21

Соціум

Туреччину знову сколихнули два землетруси
Туреччину знову сколихнули два землетруси
Особистого шеф-кухаря Барака Обами знайдено мертвим в озері
Особистого шеф-кухаря Барака Обами знайдено мертвим в озері
У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні
У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні
Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям
Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям
У Татарстані російські студенти конструюють «Шахеди»: розслідування
У Татарстані російські студенти конструюють «Шахеди»: розслідування
Під Москвою впав безпілотник: що відомо
Під Москвою впав безпілотник: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
44K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
27K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
19K
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
7177
Ексклюзив «Главкома». Співробітник посольства України в Індії отримає підозру за співпрацю з Росією
7074
Європейська країна побила історичний рекорд, допомагаючи українцям

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту