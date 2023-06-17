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У Франції стався потужний землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Франції стався потужний землетрус
Унаслідок землетрусу у департаменті зафіксували тріщини та падіння каміння
фото: Le Figaro

Наразі про руйнування внаслідок землетрусу офіційно не заявляли, однак в Де-Севр є легко поранена людина

Французи в Аквітанії, на заході Франції, відчули потужний землетрус ввечері 16 червня. Влада закликала жителів не залишатися всередині будівель. Про це повідомляє Le Figaro.

За даними Національної мережі сейсмологічних спостережень та Центрального сейсмологічного бюро, перші сильні поштовхи відбулися о 18:38 16 червня, епіцентр розташовувався між містами Ніор і Ла-Рошель. Магнітуда сягала від 5,3 до 5,8 за шкалою Рихтера.

«Поштовхи магнітудою 5 відчули сьогодні вранці о 4:27 у тому ж секторі департаменту Де-Севр. Пожежно-рятувальні служби у готовності й починають з’ясовувати ситуацію, реагуючи на виклики та перевіряючи стан будівель», - йдеться у повідомленні.

Влада Франції закликала місцевих жителів не залишатися всередині й не підходити до будівель, які після поштовхів виглядають ненадійними.

Поки що про руйнування внаслідок землетрусу не заявляли офіційно, однак в Де-Севр є легко поранена людина. Згідно з інформацією префектури, яка каже про матеріальні збитки будівель, у департаменті зафіксували тріщини та падіння каміння. Також, за даними влади, постраждала лінія високої напруги.

Нагадаємо, в Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава. 

Також 6 червня, неподалік румунського міста Арад стався землетрус. Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад. Глибина - 6,4 км. Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решіти.

 

Теги: Полтава землетрус влада Франція

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