У Франції стався потужний землетрус

Наразі про руйнування внаслідок землетрусу офіційно не заявляли, однак в Де-Севр є легко поранена людина

Французи в Аквітанії, на заході Франції, відчули потужний землетрус ввечері 16 червня. Влада закликала жителів не залишатися всередині будівель. Про це повідомляє Le Figaro.

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За даними Національної мережі сейсмологічних спостережень та Центрального сейсмологічного бюро, перші сильні поштовхи відбулися о 18:38 16 червня, епіцентр розташовувався між містами Ніор і Ла-Рошель. Магнітуда сягала від 5,3 до 5,8 за шкалою Рихтера.

«Поштовхи магнітудою 5 відчули сьогодні вранці о 4:27 у тому ж секторі департаменту Де-Севр. Пожежно-рятувальні служби у готовності й починають з’ясовувати ситуацію, реагуючи на виклики та перевіряючи стан будівель», - йдеться у повідомленні.

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Влада Франції закликала місцевих жителів не залишатися всередині й не підходити до будівель, які після поштовхів виглядають ненадійними.

Поки що про руйнування внаслідок землетрусу не заявляли офіційно, однак в Де-Севр є легко поранена людина. Згідно з інформацією префектури, яка каже про матеріальні збитки будівель, у департаменті зафіксували тріщини та падіння каміння. Також, за даними влади, постраждала лінія високої напруги.

Des morceaux de pierre venant sans doute d’une cheminée sont tombés en centre-ville de #Niort. Les abords sont bouclés #seisme #DeuxSèvres pic.twitter.com/yNO8uJmLst — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 16, 2023

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Нагадаємо, в Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава.

Також 6 червня, неподалік румунського міста Арад стався землетрус. Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад. Глибина - 6,4 км. Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решіти.