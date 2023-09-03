На Землю насуваються магнітні бурі: коли очікувати

Перша хвиля магнітних бур пройде в період від 6 по 8 вересня

Останню магнітну бурю у цього місяця прогнозують 23 вересня

Землю знову накриють магнітні бурі. Найближче обурення геомагнітного поля цього місяця варто очікувати уже 6-8 вересня. Згодом упродовж місяця спостерігатиметься ще три хвилі магнітних бур. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

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Зазначається, що перша хвиля магнітних бур пройде в період від 6 по 8 вересня.

«Наступне активніше збудження геомагнітного поля слід очікувати вже 14 вересня. У наступні дні – у період з 15 до 17 вересня також можливі магнітні бурі, але з меншою інтенсивністю», – йдеться у повідомленні.

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Останню магнітну бурю у цього місяця прогнозують 23 вересня. Попри це, фахівці зазначають, що прогноз на такий тривалий період може бути неточним і дата початку геомагнітного збудження може трохи відхилитися.

«Під час магнітних бур у людей можуть виникнути апатія, тривога, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень. Також слід врахувати, що можливі прояви серйозніших проблем зі здоров'ям. До таких можна віднести схильність до утворення тромбів, підвищення артеріального тиску та мігрень», – кажуть фахівці.

Метеозалежним людей у цей час варто відмовитися від великих фізичних навантажень, натомість присвятити цей період період відпочинку та турботі про своє фізичне та ментальне здоров’я. Для цього можна приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води та не навантажувати нервову систему.