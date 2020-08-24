Нацгвардійці з фронту привітали Україну з Днем незалежності (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У наших руках – історична доля української державності, європейське майбутнє наших дітей, - Нацгвардія

Україну вітає типовий гвардієць, звичайний українець, який щодня на різних рубежах захищає державний суверенітет своєї країни, - пресслужба

Пресслужба Національної гвардії України створила відео до Дня Незалежності.

Відео можна переглянути у Facebook.

У пресслужбі зазначили, що на відео Україну вітає зі святом Незалежності типовий гвардієць, звичайний українець, який щодня на різних рубежах захищає державний суверенітет своєї країни, робить внесок у її Незалежність і безпеку.

«Кожного дня цінність нашої гідності і незалежності зростає. В наших руках – історична доля української державності, європейське майбутнє наших дітей. Зі святом кожного свідомого громадянина! З Днем Незалежності, Україно!», - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, під час урочистостей до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.