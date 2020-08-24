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    Суспільство

    Нацгвардійці з фронту привітали Україну з Днем незалежності (відео)

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    У наших руках &ndash; історична доля української державності, європейське майбутнє наших дітей, - Нацгвардія - Нацгвардійці з фронту привітали Україну з Днем незалежності (відео)
    У наших руках – історична доля української державності, європейське майбутнє наших дітей, - Нацгвардія

    Україну вітає типовий гвардієць, звичайний українець, який щодня на різних рубежах захищає державний суверенітет своєї країни, - пресслужба

    Пресслужба Національної гвардії України створила відео до Дня Незалежності.

    Відео можна переглянути у Facebook.

    У пресслужбі зазначили, що на відео Україну вітає зі святом Незалежності типовий гвардієць, звичайний українець, який щодня на різних рубежах захищає державний суверенітет своєї країни, робить внесок у її Незалежність і безпеку.

    «Кожного дня цінність нашої гідності і незалежності зростає. В наших руках – історична доля української державності, європейське майбутнє наших дітей. Зі святом кожного свідомого громадянина! З Днем Незалежності, Україно!», - йдеться у привітанні.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, під час урочистостей до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.

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