Наглядова рада Суспільного скасувала своє рішення про звільнення Аласанії
19 червня суд поновив Аласанію на посаді керівника Суспільного
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала власне рішення щодо дострокового розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією після винесення судового рішення про незаконність його звільнення.
Про це у четвер пізно ввечері написав Аласанія на своїй сторінці у Facebook.
«Наглядова рада зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що за кілька днів... я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати... Віддаю належне наглядовій раді Суспільного і вважаю це чесним і мужнім вчинком», - йдеться у повідомленні.
Аласанія уточнив, що у разі, якщо наглядова рада не скасувала б власного рішення, процедура його відновлення в посаді розтягнулася, оскільки перед цим Аласанії довелося б спочатку звільнитися з посади.
«Подібне «обнулення» ситуації і відновлення статус-кво в незалежному мовнику, сподіваюся, стане першим кроком до злагодженої роботі разом», - резюмував Аласанія.
Як відомо, 19 червня суд поновив Аласанію на посаді керівника Суспільного.
Нагадаємо, 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією. При цьому було запропоновано, що т.в.о. голови правління НСТУ має стати член правління НСТУ Микола Чернотицький.
У свою чергу Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту з ним.
12 лютого наглядова рада НСТУ прийняла рішення, яким встановила дату розірвання контракту 6 травня, тобто після президентських виборів.
Аласанія керував Національною телекомпанією з 2014 року до листопада 2016 року. У 2017 році Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії за результатами відкритого конкурсу обрала його головою правління Суспільного мовлення. Він мав працювати на посаді чотири роки.