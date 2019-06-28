Наглядова рада Суспільного скасувала своє рішення про звільнення Аласанії



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Глава правління Суспільного Зураб Аласанія Фото: Главком

19 червня суд поновив Аласанію на посаді керівника Суспільного

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала власне рішення щодо дострокового розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією після винесення судового рішення про незаконність його звільнення.

Про це у четвер пізно ввечері написав Аласанія на своїй сторінці у Facebook.

«Наглядова рада зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що за кілька днів... я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати... Віддаю належне наглядовій раді Суспільного і вважаю це чесним і мужнім вчинком», - йдеться у повідомленні.

Аласанія уточнив, що у разі, якщо наглядова рада не скасувала б власного рішення, процедура його відновлення в посаді розтягнулася, оскільки перед цим Аласанії довелося б спочатку звільнитися з посади.

«Подібне «обнулення» ситуації і відновлення статус-кво в незалежному мовнику, сподіваюся, стане першим кроком до злагодженої роботі разом», - резюмував Аласанія.

Як відомо, 19 червня суд поновив Аласанію на посаді керівника Суспільного.

Нагадаємо, 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією. При цьому було запропоновано, що т.в.о. голови правління НСТУ має стати член правління НСТУ Микола Чернотицький.

У свою чергу Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту з ним.

12 лютого наглядова рада НСТУ прийняла рішення, яким встановила дату розірвання контракту 6 травня, тобто після президентських виборів.

Аласанія керував Національною телекомпанією з 2014 року до листопада 2016 року. У 2017 році Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії за результатами відкритого конкурсу обрала його головою правління Суспільного мовлення. Він мав працювати на посаді чотири роки.