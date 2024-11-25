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Завдяки застосунку «єППО» українське небо вдається захистити на 80% – Міноборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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Завдяки застосунку «єППО» українське небо вдається захистити на 80% – Міноборони
фото з відкритих джерел

Таких показників удалося досягти завдяки популярності розробки

У мобільному застосунку «єППО», який допомагає захищати український повітряний простір від ворожих дронів і ракет, уже 200 тис. активних користувачів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«єППО» допомагає Україні закрити небо на 80%. Таких показників удалося досягти завдяки популярності розробки – 600 тис. + завантажень і 200 тис. активних користувачів. Тому раджу завантажити застосунок і бути готовими його використати в момент чергового обстрілу. Кожне повідомлення, відправлене через «єППО», може стати вирішальним для збереження життів і захисту наших міст», – написала вона.

Заступниця міністра вказала, що завдяки «єППО» кожен українець може допомогти силам оборони захистити небо.

«Дуже часто російські ракети ховаються від радарів у складних ландшафтних умовах, і виявити їх можна тільки побачивши або почувши. Тут на допомогу і приходить українська розробка. Вона функціонує вже більше двох років й успішно доповнює існуючі системи ППО, надаючи інформацію про малопомітні ракети і дрони», – зазначила Черногоренко.

Вона наголосила, що вже за дві – сім секунд після того, як користувачі надсилають повідомлення в «єППО», дані з'являються на картах повітряної оборони в усіх офіцерів.

«Система використовує штучний інтелект для точного прогнозування траєкторії руху цілей, а мобільні вогневі групи протиповітряної оборони оперативно ліквідовують загрозу. Також у програмі є функція «У тебе летить», яка безпосередньо попереджає користувачів, що ракета може рухатися в їхньому напрямку», – пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, український додаток «єППО» настільки ефективний, що росіяни його вкрали та рекламують у кількох областях країни-агресорки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом Флеш.

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Теги: Міноборони системи ППО росіяни розробка ворог ракета штучний інтелект Україна війна застосунок

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