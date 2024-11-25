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На Рівнещині 13-річного підлітка засипало піском, він загинув

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Рівнещині 13-річного підлітка засипало піском, він загинув
Підлітка дістали з піску місцеві жителі
фото ілюстративне з відкритих джерел

За фактом трагедії відкрили досудове розслідування

У селі Сновидовичі Рівненської області 13-річний підліток загинув унаслідок зсуву піску. Про це повідомила поліція Рівненщини.

«Установлено, що троє хлопців перебували на місцевому сміттєзвалищі. У цей час стався зсув і 13-річного засипало. Його 12-річний брат негайно побіг у село сповістити про це дорослих, а 14-річний товариш почав самотужки розгрібати пісок», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що підлітка дістали з піску місцеві жителі. Вони намагалися його врятувати, але їм це не вдалося.

За фактом трагедії відкрили досудове розслідування.

«Поліцейські укотре наголошують оминати небезпечні для забави місця й закликають батьків проводити роз'яснювальну роботу з дітьми», – наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, у селі Майдан Ковельського району на Волині загинула дитина, впавши в зерносховище.

До слова, Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

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Теги: розслідування поліція Рівненщина смерть

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