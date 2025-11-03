Головна Країна Події в Україні
На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки: прикордонники назвали мету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки: прикордонники назвали мету
На Закарпатті облаштовують бар’єри, аби автомобілі не могли прорватися через лінію контролю
фото: Віталій Глагола

За словами речника Держприкордонслужби, спроби прорватися через кордон не поодинокі

На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки-загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву транспортних засобів через держкордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрій Демченка в ефірі телемарафону.

«Спроби прорватися через кордон не поодинокі, досить часто окремі громадяни вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши шлагбауми, і Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії», – зазначив Демченко.

За словами речника, прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської ОВА вживають додаткових заходів безпеки на автошляхах, що ведуть до пунктів пропуску. Зокрема, встановлюються засоби, які змушують транспортні засоби знижувати швидкість.

Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.

Нагадаємо, за даними прикордонної служби Польщі, після запровадження дозволу на виїзд чоловіків віком 18-22 роки, кожного дня в середньому з України виїжджає 1600 українців. Загалом з початку 2025 року наприкінці серпня кордон із Польщею перетнули майже 45 300 українських чоловіків віком 18-22 років. У період з вересня по жовтень кількість чоловіків, що виїхали з України зросла до 98 500, що відповідає статистиці виїзду 1600 чоловіків на день.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі для hromadske заявив, що ДПСУ не веде облік громадян, що виїжджають з країни за віком.

Теги: Андрій Демченко Держприкордонслужба Закарпаття пункт пропуску

