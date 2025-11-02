Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

WSJ: Україна приваблює західних інвесторів на ринку дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
WSJ: Україна приваблює західних інвесторів на ринку дронів
Іноземні інвестиції допомагають українським компаніям перейти від «гаражного виробництва» до професійного рівня
фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення Україна стала полігоном для розвитку дронових технологій

Україна, яка стала піонером у використанні безпілотників у сучасній війні, перетворюється на центр інвестицій у сферу військових технологій. Як пише The Wall Street Journal, інтерес західних інвесторів до українських виробників дронів і оборонних стартапів різко зріс – завдяки успішно випробуваним у бойових умовах технологіям, що тепер мають глобальний потенціал, інформує «Главком».

Засновники українських компаній зазначають, що іноземні інвестиції допомагають їм перейти від «гаражного виробництва» до професійного рівня та конкурувати з великими західними гравцями. Для США ж українські стартапи можуть стати вирішенням власних проблем у галузі дронів.

«Так, вони винахідливі… Вони знають, що роблять», – каже співзасновник венчурного фонду Green Flag Ventures Джастін Зіф. Фонд було створено у 2023 році спеціально для підтримки українських компаній і нині формує пул інвестицій обсягом $20 млн.

За словами Зіфа, західні інвестори бачать в українських розробниках менше ризиків – більшість із них уже мають стабільний прибуток, клієнтів за кордоном і працюють за сучасними корпоративними стандартами. Крім того, Україна нещодавно дозволила приватним оборонним компаніям експортувати власну продукцію.

Після початку повномасштабного вторгнення Україна стала полігоном для розвитку дронових технологій. Багато моделей, що застосовуються на фронті, створені місцевими стартапами – вони часто ефективніші й дешевші за американські чи європейські аналоги.

У вересні київський стартап Swarmer, який починав у гаражі, залучив $15 млн – найбільшу інвестицію в український оборонний сектор із початку війни. Компанія розробляє програмне забезпечення на базі ШІ для координації ройових атак дронів і планує відкрити офіси у Варшаві та Остіні (США).

Інші інвестори також активно долучаються: американський фонд Ondas Capital планує інвестувати щонайменше $150 млн у перевірені бойовим досвідом технології, переважно в Україні, а чотири європейські венчурні фонди оголосили про спільні вкладення на $100 млн.

Попри ризики, пов’язані з війною, інтерес до України не згасає. «Тут є бізнес-можливість – і саме тому інвестори заходять», – каже керівна партнерка фонду D3 Евелін Бухацька, серед інвесторів якого є колишній гендиректор Google Ерік Шмідт.

Українські стартапи, як-от Teletactica чи група компаній MITS Industries, уже відкривають офіси в ЄС і розширюють експорт, перетворюючи досвід війни на конкурентну перевагу на глобальному ринку оборонних технологій.

Західні компанії все активніше входять у співпрацю з українськими виробниками безпілотників: німецька Quantum Systems у липні придбала 10% київської Frontline і допомагає масштабувати її виробництво. Ще два роки тому Frontline працювала в покинутій неопалюваній будівлі, зараз у компанії понад 100 працівників, а її флагманський дрон коштує близько $3 000 – у шість разів дешевше західного аналога, пояснює директор з маркетингу Микита Рожков.

Низька собівартість і бойова перевірка технологій змушують уряди Заходу дивитися в бік України: Пентагон уже уклав кілька контрактів з українськими стартапами на розробку дронів великої дальності та систем протидії БпЛА. Обговорюються моделі співпраці, за якими українські компанії передаватимуть технології в обмін на роялті чи інші виплати. Свої угоди з Києвом також мають Велика Британія та Данія – вони заохочують відкриття виробництв українських брендів на своїй території.

Інвестори зокрема відвідують профільні конференції: співробітники венчурної Plural, що інвестує, зокрема, у німецький Helsing, нещодавно зустрічалися з українськими стартапами й оцінювали їхні пропозиції. Водночас ринок стрімко насичується: за даними профільних рад, в Україні вже понад 300 виробників дронів, а сотні нових компаній з’являються по всій Європі та США. Експерти прогнозують відсів – «виживуть» небагато: «Більшість не виживе. Але якщо кілька прорвуться – матимемо переможців», – каже партнер фонду Plural Халед Геліуї.

Як повідомлялося, Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькою ціною. Однак Пекін поступово скорочує продаж важливих компонентів Києву та його союзникам. Український експерт закликає ЄС заповнити цю прогалину.

Зазначається, що Китай все більше обмежує експорт компонентів для дронів в Україну. Пекін також перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через союзні країни, такі як країни Балтії та Польща. 

До слова, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.

Теги: безпілотник технології бізнес інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

FirstCredit: технологічний прорив у фінансовому секторі – впровадження КЕП для клієнтів
FirstCredit: технологічний прорив у фінансовому секторі – впровадження КЕП для клієнтів Реклама
27 жовтня, 17:26
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
5 жовтня, 08:41
На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали
На Харківщині ворожий дрон вдарив по автівці: є жертва та постраждалі
18 жовтня, 11:57
Е-гривня з’явиться після завершення війни
Е-гривню в Україні запровадять після війни – НБУ
24 жовтня, 16:50
Склад «Вогняра» розташований у Деснянському районі столиці
Київський виробник соусів «Вогняр» постраждав від російської атаки
27 жовтня, 21:39
Рятувальники працюють на двох локаціях у Деснянському районі
Атака на Київ: люди вистрибували з балконів, рятуючись від пожежі
26 жовтня, 09:19
Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації
Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку
24 жовтня, 16:58
Польські винищувачі зреагували на російський розвідувальний літак
Польські МіГ-29 перехопили російський літак над Балтійським морем
29 жовтня, 10:10
PR-ведуча Цинтила поділилася, що її дитина їсть котячий корм
Телеведуча Олена Цинтила зізналася, що її дитина під'їдає котячий корм (відео)
30 жовтня, 12:33

Події в Україні

Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
WSJ: Україна приваблює західних інвесторів на ринку дронів
WSJ: Україна приваблює західних інвесторів на ринку дронів
Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2025

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua