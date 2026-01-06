Житло та зарплати 40 тиc. грн: Кім назвав пріоритети розвитку медицини на 2026 рік

Кім розповів деталі планів із забезпечення медичного персоналу житлом

Пріоритетами розвитку медицини у 2026 році мають стати забезпечення медичних працівників достойними зарплатами і житлом. Про це в інтерв’ю «Новини.Live» розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Для мене особисто важливо, щоби медики були забезпечені житлом і мали вищу зарплату за ризики роботи у прифронтових регіонах. І стосовно медицини це питання буде основним на 2026 рік», – наголосив він.

На уточнююче питання про розміри збільшення зарплат очільник області назвав конкретні цифри.

«40 тисяч – лікарі і вниз по сітці. Але в принципі це зроблено і вже закладено у бюджет. Я вважаю, що всім потроху потрібно піднімати зарплату, бо в умовах війни це необхідність», – наголосив Кім.

Він також розповів деталі планів із забезпечення медичного персоналу житлом.

«Щодо житла для медиків. Загалом у мене ідея, аби держава будувала житло для військових, медиків та вчителів. У нас такий досвід є і так можна будувати. Наприклад, досвід співпраці з міжнародними партнерами по модульному житлу, яке встановлюють у громадах для, зокрема, ВПО. Але окрім ВПО, громади також надають це житло медикам, поліцейським, освітянам, щоби залучити їх у свої громади», – підкреслив Віталій Кім.