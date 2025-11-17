Головна Країна Суспільство
Гендиректор «Укрпошти» розповів, який товар у відділеннях купують найбільше

Гендиректор «Укрпошти» розповів, який товар у відділеннях купують найбільше
Гендиректор Укрпошти розповів, як адаптують асортимент для міст і сіл
фото: liga.net

Найбільше у відділеннях Укрпошти купують вафлі та ковбасу

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що серед швидких перекусів у відділеннях найбільший попит мають вафлі, а серед продуктів – ковбаса, яку регулярно купують клієнти, особливо у сільських відділеннях. Про це він повідомив у інтерв’ю на YouTube-каналі «Пряма червона».

«Іноді ми ставимо товари на полицю, просто щоб подивитися, чи будуть їх купувати. Наприклад, вафлі. Вони лежать на видному місці не випадково – бо їх реально беруть», – зазначив Смілянський.

За словами очільника компанії, вафлі входять до числа найбільш популярних імпульсних товарів поряд із водою та цукерками. Ковбаса користується стабільним попитом у невеликих містах і селах, де щоденні поставки свіжих продуктів дозволяють задовольняти потреби клієнтів.

«Ми оцифровуємо всі продажі, щоб у реальному часі бачити, що продається, а що ні. Це дозволяє краще підлаштовувати асортимент під потреби конкретного регіону», – підкреслив він.

Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський отримує близько 600 тис. грн на місяць, включаючи доплату за роботу з державною таємницею, але не має власного житла та авто. У 2024 році його офіційна зарплата становила понад 11,7 млн грн до сплати податків, що близько 600 тис. грн на місяць. Крім основного окладу, він отримує 15% надбавки за роботу з державною таємницею, але премії відмовився через війну.

Нагадаємо, що генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив про значне оновлення автопарку компанії та спростував жарт стан автомобілів компанії. Завдяки партнерству з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), «Укрпошта» придбала 160 нових автомобілів, які допоможуть компенсувати втрати, спричинені ворожими обстрілами. Загальна сума збитків від пошкоджень інфраструктури «Укрпошти» перевищила 2,5 млрд грн. 

