Асоціація прифронтових міст і громад закликає підтримати території підвищеного ризику

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Асоціація прифронтових міст і громад закликає підтримати території підвищеного ризику
Голова Асоціації Ігор Терехов наголосив, що прифронтові громади потребують окремої, системної державної політики
фото: frontlineua.org

Учасники Конференції приділили тарифній політиці та енергетичній безпеці окрему увагу

Понад 300 учасників Асоціації прифронтових міст і громад України провели 5 січня, спільну Конференцію «Економіка стійкості та відновлення: позиція прифронтових громад». Мета зустрічі – підбити підсумки роботи Асоціації прифронтових міст і громад у 2025 році та визначити ключові економічні ризики і пріоритети підтримки прифронтових територій на 2026 рік.

Відкриваючи Конференцію, Голова Асоціації прифронтових міст і громад, Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, що прифронтові громади потребують окремої, системної державної політики, а не універсальних рішень, які не враховують воєнної реальності.

«Прифронтові території живуть в умовах, які не відомі більшості регіонів країни, і держава має будувати свою економічну політику, виходячи саме з цієї реальності. Сьогодні рішення, які ухвалює держава щодо підтримки прифронтових громад, переважно залишаються точковими і не формують довгострокової моделі стійкості. Наше завдання – зробити усе належне, аби вони ставали системними, ефективними та забезпечували комплексну підтримку міст і громад вздовж лінії фронту», – зазначив Ігор Терехов.

Одним із ключових пріоритетів на початок 2026 року Асоціація визначила захист малого і мікробізнесу, зокрема фізичних осіб-підприємців, які у прифронтових громадах фактично забезпечують базову економічну та соціальну стабільність.

Цю позицію підтримали представники громад, які щодня працюють у безпосередній близькості до зони бойових дій. В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар звернув увагу на безпекові фактори, які безпосередньо впливають на ведення бізнесу.

«Ми ухвалили необхідні для підтримки бізнесу рішення, щоб він залишався в місті, зокрема, скасували податок на землю. Проте власних спроможностей громади недостатньо – необхідна системна підтримка з боку держави. І ця підтримка має бути не лише фінансовою, а й безпековою, адже сьогодні ворожі FPV-дрони вже долітають до старостинських округів і реально заважають людям вести підприємницьку діяльність», – зазначив Артем Кобзар.

Учасники конференції виступили проти використання малого бізнесу як «швидкого інструменту» наповнення бюджету, зокрема через запровадження 20% ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн.

«Тиск на малий і мікробізнес у прифронтових громадах може мати катастрофічні наслідки – від закриття підприємств до зростання безробіття, тінізації економіки та виїзду людей з цих територій. Потенційні втрати від такого рішення тут будуть більшими за будь-які очікувані бюджетні надходження», – підкреслив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

Окрему увагу учасники Конференції приділили тарифній політиці та енергетичній безпеці. Виконуюча обов’язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко наголосила, що підвищення тарифів на розподіл газу створює для прифронтових міст критичне додаткове навантаження.

«Для Запоріжжя це означає додаткові витрати майже 170 мільйонів гривень на рік. Ми можемо знайти ці кошти в бюджеті, але тоді вони не підуть на реагування на надзвичайні ситуації чи вирішення критичних потреб громади. Без державної компенсації або мораторію це створює системний ризик», – зазначила Регіна Харченко.

Вона також підкреслила, що не менш критичною проблемою залишається непрофінансована різниця в тарифах, яка накопичується роками у вигляді боргів і підриває фінансову спроможність теплопостачальних підприємств.

Окремо учасники Конференції звернули увагу на запуск механізму автоматичного стягнення податкових боргів з підприємств, які є наслідком руйнувань і втрати економічної активності, а не порушення податкової дисципліни.

За результатами конференції буде ухвалено спільну заяву учасників Асоціації прифронтових міст і громад України щодо підтримки малого і середнього бізнесу, захисту ФОПів, необхідності доступного фінансування, страхування воєнних ризиків та перегляду тарифних рішень.

Документ буде передано Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України, а Асоціація прифронтових міст і громад України продовжить системну взаємодію з органами державної влади для напрацювання та впровадження рішень, спрямованих на захист малого і середнього бізнесу та збереження економічної стійкості прифронтових громад.

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
