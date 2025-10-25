Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука
Яхту Медведчука намагалися вкрасти сім людей
фото з відкритих джерел

Медведчук придбав яхту в 2015 році після Революції Гідності за «криваві гроші»

Розкішна яхта кума Путіна Віктора Медведчука досі не продана. Водночас, його вертоліт уже передали Збройним силам України. Як інформує «Главком», про це розповіла колишня голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Дума нагадала, що Медведчук придбав цю яхту в 2015 році після Революції Гідності за «криваві гроші». Яхта коштувала 200 мільйонів євро і була зроблена на найкращій майстерні яхт в Нідерландах. Її сьогоднішня ціна – мінімальна страхова сума – 130 мільйонів гривень. Далі Медведчук передислокував яхту в Хорватію.

«Навіть FBI (Федеральне бюро розслідувань, – ред.) не змогла на неї зайти. Там була його охорона. Щоб оглянути яхту – треба рішення суду Хорватії. Ці всі рішення потребують звернення генпрокурора до Хорватії», – пояснила колишня очільниця АРМА.

За її словами, елітні годинники Медведчука – Rolex, Dolce & Gabbana, Breguet, Cartier – були продані на аукціоні. Гроші, виручені за їхній продаж, пішли на користь держави. Дума зауважує, що купували ці годинники українські фізичні і юридичні особи. Що ними рухало, вона не знає.

Також на аукціоні було продано елітний Maybach Медведчука. А гелікоптер передали на користь Збройних сил.

Олена Дума розповіла, що була спроба викрадення яхти Медведчука. Очільник ГУР Буданов їй запобіг.

«Буданов – він же скромний. Він не буде про це розказувати. Сім людей намагалися викрасти яхту. Ці люди були депортовані з Хорватії», – зазначила вона.

Як повідомлялося, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію. 

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук санкції гроші викрадення Україна гелікоптер Європейський Союз Олена Дума

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий пакет санкцій передбачає заборону на постачання російського скрапленого природного газу до ЄС
ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
23 жовтня, 09:52
Самих ракет Путін навряд чи боїться настільки, щоб заради цього погодитись на перемир'я
Причини оптимізму Дональда Трампа
19 жовтня, 21:10
Улітку військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
18 жовтня, 20:57
Сьогодні Україна опинилася в унікальній позиції для застосування китайської моделі масштабного відновлення економіки
Китайське економічне диво: уроки, які Україні варто засвоїти
18 жовтня, 17:30
IT-підприємець порадив українцям, куди інвестувати під час війни
Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни
14 жовтня, 19:51
Венесуела почала шукати нового постачальника після того, як Трамп відкликав ліцензії енергетичних компаній
Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели
13 жовтня, 20:46
Урядовці доповіли президенту щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів
Президент анонсував візит української делегації до США
10 жовтня, 16:56
Арестович в інтерв'ю Ксенії Собчак озвучив свій «мирний план», що передбачає капітуляцію, та відкрито атакував українську державність
Арестович розказав, чому посварився із Залужним
7 жовтня, 11:38
З 6 по 13 жовтня оголосять лауреатів Нобелівської премії
Нобелівська премія, Трамп і Путін: головні події тижня
5 жовтня, 19:12

Події в Україні

Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука
Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука
Бої за Куп’янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста
Бої за Куп’янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках
Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі
Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі
Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen
Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen
Головний рабин Дніпра назвав точну дату закінчення війни
Головний рабин Дніпра назвав точну дату закінчення війни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua