Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука

Медведчук придбав яхту в 2015 році після Революції Гідності за «криваві гроші»

Розкішна яхта кума Путіна Віктора Медведчука досі не продана. Водночас, його вертоліт уже передали Збройним силам України. Як інформує «Главком», про це розповіла колишня голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Дума нагадала, що Медведчук придбав цю яхту в 2015 році після Революції Гідності за «криваві гроші». Яхта коштувала 200 мільйонів євро і була зроблена на найкращій майстерні яхт в Нідерландах. Її сьогоднішня ціна – мінімальна страхова сума – 130 мільйонів гривень. Далі Медведчук передислокував яхту в Хорватію.

«Навіть FBI (Федеральне бюро розслідувань, – ред.) не змогла на неї зайти. Там була його охорона. Щоб оглянути яхту – треба рішення суду Хорватії. Ці всі рішення потребують звернення генпрокурора до Хорватії», – пояснила колишня очільниця АРМА.

За її словами, елітні годинники Медведчука – Rolex, Dolce & Gabbana, Breguet, Cartier – були продані на аукціоні. Гроші, виручені за їхній продаж, пішли на користь держави. Дума зауважує, що купували ці годинники українські фізичні і юридичні особи. Що ними рухало, вона не знає.

Також на аукціоні було продано елітний Maybach Медведчука. А гелікоптер передали на користь Збройних сил.

Олена Дума розповіла, що була спроба викрадення яхти Медведчука. Очільник ГУР Буданов їй запобіг.

«Буданов – він же скромний. Він не буде про це розказувати. Сім людей намагалися викрасти яхту. Ці люди були депортовані з Хорватії», – зазначила вона.

Як повідомлялося, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.