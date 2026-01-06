Головна Країна Суспільство
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дніпрянин планував незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав у горах
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Чоловік не очікував, що його план втечі через Карпати виявляється складнішим, ніж він сподівався

У Карпатах прикордонники Чернівецького загону знайшли у горах чоловіка. Він намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

З’ясувалося, що чоловік самостійно звернувся до служби порятунку, він зателефонував на гарячу лінію та повідомив, що перебуває у горах Верховинського району Івано-Франківської області. Однак він не міг сам пересуватися, тому потребував допомоги.

Рятувальники шукали чоловіка близько 12 годин. «Під ранок охоронці кордону спільно зі співробітниками ДСНС виявили знесиленого чоловіка, який лежав у лісі на снігу. Група реагування допомогла ослабленому порушнику спуститися з гори та доставила до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися», – йдеться у повідомленні.

фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Коли чоловік опинився у безпеці, він зізнався, що протягом п'яти діб блукав Карпатами та планував незаконно перетнути кордон з Румунією. Однак його мандрівка виявилась складнішою, ніж він очікував. Також правопорушник розповів, що йому 30 років та він родом з Дніпропетровської області.

У Державній прикордонній службі повідомили, що за спробу незаконного перетину державного кордону на чоловіка було складено протокол за ст.204-1 КУпАП. Тож його подальшу долю вже вирішить суд.

Раніше «Главком» писав, що під час перевірок польські прикордонні органи встановили, що українці призовного віку нібито все частіше намагаються ухилитися від військової служби, використовуючи підроблені посвідчення водія на вантажівки. 

